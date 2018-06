Carmen Dan, atac voalat la Firea? Mulți se așteptau să îmi închid pagina de Facebook

Ministrul de Interne, Carmen Dan, pare sa o atace pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, anuntand pe pagina personala de Facebook ca isi asuma opiniile, nu isi inchide contul si nici nu va sterge comentariile negative lasate de internauti.

Reactia ei vine dupa ce utilizatorii Facebook s-au intrecut in a-i lasa comentarii negative la o postare in care ii ia apararea liderului social democratilor, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

