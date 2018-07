Cât costă o afacere cu tutun în România...

Timp de 12 ani, Daniel Pleşcan şi soţia sa au muncit în Italia pentru un producător de tutun. Au decis să se întoarcă în ţară şi cu banii economisiţi în străinătate au început, în 2012, să cultive 3 hectare de tutun.

„Am încercat și merge. Deci e o cultură care s-a adaptat foarte bine și la climă, și la mediu, și la sol și doar de acolo am învățat toată tehnologia și culesul, și plantatul, și cusutul, și uscatul”, explică Daniel Pleșcan, producător.

De la an la an, afacerea s-a extins şi acum cei doi soţi cultivă opt hectare de tutun. Au fost o sursă de inspiraţie şi pentru familie. Fraţii şi un unchi au prins curaj şi s-au apucat de treabă. În total, familia are 26 de hectare.

Pentru fiecare hectar, subvenţia este anul acesta de 2.000 de euro, iar un kilogram de tutun costă, în medie, 2 – 3 lei.

