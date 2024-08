Cât costă renovarea unui apartament cu două camere în 2024. Prețul materialelor de construcții a crescut, iar la fel și cel pentru mobilă.

De asemenea, muncitorii cer și ei mai mult. Fie că vorbim de zugravi, instalatori și nu numai, prețurile sunt mai mult decât duble față de cum erau acum câțiva ani.

Cât costă renovarea unui apartament în 2024? Dacă ar fi să vorbim de marile orașe precum București sau Cluj, sumele pot ajunge la ordinul zecilor de mii de euro.

O persoană interesată să-și renoveze apartamentul a întrebat pe internet recent care sunt costurile pentru un apartament cu două camere.

„Fără mână de lucru și centrală ne-a costat în jur de 28.000 de euro acum trei luni (și o parte din electrocasnice + mobilă + decorațiuni)”, i-a răspuns un român.

Cât costă renovarea unui apartament cu două camere în 2024

Suma reprezintă practic aproape jumătate din valoarea proprietății. La aceasta se mai adaugă și alte costuri, deci se poate ajunge la un preț și mai mare.

În funcție de preferințe, sumele pot fi unele imense. Alte persoane s-au alăturat discuției, iar sumele au continuat să crească. „Așa credeam și eu că sunt exagerate aceste prețuri, dar din păcate nu. Fără mâna de lucru și fără centrală, pe noi ne-a costat 20.000 euro, renovarea unui apartament cu două camere, suprafață de 48 mp. (Ne-a mai rămas de făcut balconul, dar nu ne-au mai ajuns banii). Nu am luat cele mai scumpe produse, am luat mediu și tot ne-a costat atât. Plus că am vânat oferte”, a scris un cetățean.

Au fost și persoane care au explicat pe rând cât costă ușile, instalațiile electrice, dar și mobilierul, iar calculul total a fost unul destul de mare.

„Geamuri, uși, plus două balcoane cu montaj în jur de 7.000 euro . Centrală cu ceas tras cu proiect etc 4.000 , refăcut instalații electrice de la zero 2.000-3.000 – sunt 13-14.000. Mobilă bucătărie, sufragerie, dormitor, baie , balcoane 5.000 – sunt aproape 19.000 -20.000. Cu 8.000 nu iei gresie faianță parchet covoare sanitare electrocasnice mâna lucru etc. Doar cu var alb ieși mai ieftin și vopsit uși vechi”, a spus o persoană.

O altă persoană a explicat că o renovare completă poate scoate din buzunarul românilor până la 30.000 de euro. „Noi am cheltuit acum un an de zile peste 30.000 de euro, la fel, ros tot până la tencuială, refăcut instalații, pereți albi, fără vopsea decorativă. Deci nu e departe suma de 28.000 de euro”, a scris altcineva, conform B1TV .