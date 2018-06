Cât de bogată este de fapt Simona Halep! L-a întrecut pe Adi Mutu

Simona Halep l-a depasit pe Adrian Mutu in topul castigurilor obtinute in cariera de sportiv. Ea se apropie pe primul loc in acest clasament neoficial. Tenismena a castigat pana acum 24,5 milioane de dolari doar din tenis.

La aceasta suma se adauga 1,4 milioane de dolari pentru accederea in finala Roland Garros si 2,6 milioane pentru ca a castigat competitia.

La aceasta suma nici nu se pun la socoteala banii din contractele de publicitate, sau cei proveniti din investitii imobiliare sau afaceri in domeniul turismului.

Articolul integral pe BZI