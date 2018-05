Cât de ușor este să obții ILEGAL un pașaport european. Reportaj BBC cu camera ASCUNSĂ!

Astfel de pașapoarte sunt cumpărate de refugiați pentru a călători în Europa.

”Sunt foarte multe grupuri pe Facebook unde oamenii vând și cumpără pașapoarte, documente de călătorie și buletine. Într-un singur grup sunt peste 5.000 de membri activi. Am publicat o postare în care am cerut pașaport pentru o persoană de aproximativ 30 de ani. În câteva ore am primit zeci de răspunsuri”, spune reporterul BBC.

Aceasta, însoțită de un coleg, au pozat într-un cuplu sirian care vrea să ajungă în Europa și s-au întâlnit cu un bărbat care își spune „broker”. Acesta le-a spus că are zeci de documente adevărate.

”Dacă îl folosești totul va fi bine. Este 100% adevărat”, îi spune el, precizând că dacă arăți la fel ca posesorul actului poți să călătorești fără probleme.

”Nu am britanice, sunt foarte scumpe, pot ajunge până la 15.000 de euro”, mai arată el.

În câteva ore, reporterii BBC au cumpărat un document german de călătorie pentru refugiați, pe care nemții îl numesc ”pașaport albastru”.

Confruntat cu descoperirea, purtătorul de cuvânt al coaliției lui Angela Merkel a spus: ”Cred că este o problemă uriașă. Pentru noi, Germania este o problemă gravă pentru că trebuie să împiedicăm teroriștii să ajungă în Germania cu documente false sau pierdute.”