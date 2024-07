Câți bani a câștigat Edi Iordănescu pentru performanța de la EURO 2024? Detalii despre salariu și bonusuri

Performanța lui Edi Iordănescu la EURO 2024, câștiguri financiare semnificative

Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale a României, a reușit să ducă tricolorii la un nivel înalt la EURO 2024, obținând astfel recompense financiare substanțiale. Calificarea echipei la turneul final și ieșirea din grupe au fost răsplătite pe măsură.

Salariul lunar al lui Edi Iordănescu

În perioada în care a fost la conducerea echipei naționale, Edi Iordănescu a beneficiat de un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro. Această remunerație reflectă nivelul de trai din România și poziția sa de selecționer.

Bonusuri pentru performanțele de la EURO 2024

Reușita echipei naționale sub conducerea lui Iordănescu nu a trecut neobservată, fostul selecționer fiind recompensat cu prime consistente. Pentru calificarea României la Campionatul European din Germania, Iordănescu a primit un bonus de 100.000 de euro, conform Prosport. Succesul tricolorilor de a ieși din grupe la EURO 2024 i-a adus un alt bonus de 100.000 de euro. În total, Iordănescu a încasat 200.000 de euro pentru performanțele sale.

Mesajul de despărțire al lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a publicat un mesaj emoționant, mulțumind suporterilor și colaboratorilor săi.

„Dragi suporteri români,

Am început cu încredere totală un drum ce părea imposibil pentru cei mai mulți și mi-am asumat cu toată inima această misiune în care am investit tot ce am avut mai bun ca om și ca antrenor. Am construit o echipă performantă, demnă de tradiția și renumele României, și sunt mândru că am avut șansa să pot lucra alături de fotbaliști cu un caracter extraordinar și cu un potențial deosebit…În prima mea declarație publică în calitate de selecționer al României, în ianuarie 2022, vă mărturiseam că îmi doream din tot sufletul ca românii, atunci când pleacă de la stadion, să fie împăcați cu gândul că jucătorii naționalei au dat totul. Astăzi plec eu, împăcat cu gândul că m-am ținut de cuvânt. Cea mai mare onoare pentru mine a fost și va rămâne faptul că am putut să antrenez naționala țării mele, să reprezint România și românii”

Oameni de fotbal: Edi Iordănescu merita mai mult

În ciuda succesului obținut și a recompenselor financiare, mai mulți oameni de fotbal din România au considerat că Edi Iordănescu și staff-ul său nu au fost remunerați corespunzător. Aceștia au subliniat că fostul selecționer merita un respect salarial mai mare, având în vedere realizările sale.