Ce afacere are un român din dragostea pentru animale

Iubește animalele! Așa că a făcut o afacere din dragostea pentru acestea. Este vorba tânăr din Iași, care își dorea să obțină bani de buzunar, a dezvoltat, cu timpul, o mică afacere care îi aduce sume consistente în fiecare lună. Astfel, o simplă idee, provenită și din dragostea pentru animale, s-a transformat într-o pasiune avantajoasă, scrie Adevărul.

Robert, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din municipiul Iași, a încercat, în perioada în care era student, să găsească o activitate prin care să obțină bani de buzunar. Astfel, a postat pe internet câteva anunțuri prin care se oferea să plimbe câinii persoanelor care nu puteau să facă acest lucru.

„La început a fost destul de greu, lumea nu prea are încredere în oricine. Aveam câțiva clienți într-o lună, pentru mine era suficient, aveam bani sa ies uneori la un restaurant, în oraș cu prietenii. Am început prin a posta anunțuri pe grupurile de Facebook, unde sunt foarte multe persoane. Există și grupuri dedicate persoanelor care au animale de companie. De acolo am avut primii clienți, iar unii dintre ei colaborează cu mine și în prezent”, a povestit Robert.

Robert a spus cum funcționează mica afacere pe care a reușit să o pună pe picioare și a dezvăluit că în funcție de serviciile pe care le doresc clienții, stabilește și tarifele.

„De la câțiva clienți pe lună am ajuns să am, în fiecare săptămână, între 10 și 15 clienți. Între timp m-am și angajat, pentru că am finalizat studiile, dar continui și această activitate pentru că îmi face foarte multă plăcere și reușesc să am și un venit suplimentar. Oamenii mă sună și fac programări, de cele mai multe ori în weekend. Foarte mulți clienți îmi lasă cheia de la apartament, iar eu merg și preiau animăluțele, le scot la plimbare câte o oră și le dau apă și mâncare. Dacă nu iubești animalele, nu poți face această activitate. Animalele simt conexiunea cu omul”, a mai transmis tânărul din Iași.