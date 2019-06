Ce face PARTIDUL din om! A spus-o BĂDĂLĂU...

Niculae Bădălău a făcut vineri o serie de declarații referitoare la situația în care se află partidul după eșecul înregistrat la alegerile europarlamentare și după arestarea de a doua zi a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Bădălău, care deține portofoliul Economiei, a vorbit la TVR, în emisiunea moderată de Ionuț Cristache, despre ”intelectualii de stânga” din rândul cărora PSD și-ar putea alege candidatul pentru președinția României:

”PSD trebuie să aibă un prezidențiabil. Sunt foarte mulți intelectuali de stânga, foarte mulți oameni valoroși. Ideea e că trebuie să rămânem uniți și să terminăm cu ”Cine-i șef”. Nu vreau să fac parte din echipa de conducere a PSD, dar vreau să fac parte din echipa câștigătoare pentru țara asta”, a declarat liderul din Giurgiu.

Cât despre alegerile din 26 mai, Bădălău a afirmat că acestea au fost pierdute pentru că partidului i-a lipsit fermitatea și pentru că mulți membri PSD ”au pupat tălpile unor lideri”:

”Nu e de vină doar Dragnea. În perioade de timp, toți am pupat talpa și am acceptat declarațiile politice ale unor lideri. Avem o problemă noi ca partid (…). România are mari probleme, PSD e la guvernare și răspunde de poporul ăsta. Să ne ferească Dumnezeu să vină ceilalți, că ia uitați ce anunță: tăieri de pensii și salarii”, a mai spus senatorul PSD.

Niculae Bădălău și-a încheiat intervenția telefonică subliniind că toți liderii PSD îi sunt datori partidului pentru că partidul i-a făcut ceea ce sunt și că fără PSD, mulți dintre ei ar fi fost nimeni:

”Vreau unitate pentru că până la urmă ceea ce suntem astăzi partidul ne-a făcut. Partidul ne-a făcut ce suntem astăzi fiecare dintre noi. Fără partid unii dintre noi erau nimeni”, a concluzionat Bădălău.

Declarațiile liderului de Giurgiu au venit în ziua în care a avut loc primul CEx după arestarea lui Liviu Dragnea. Niculae Bădălău s-a numărat printre susținătorii Vioricăi Dăncilă care a propus ca partidul să organizeze Congres în 29 iunie. Alături de premier au fost și Marian Oprișan (Vrancea), și Dumitru Buzatu (Vaslui). Împotriva propunerii premierului au fost Paul Stănescu (Olt), Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, care au cerut ca noua conducere să fie stabilită după alegerile prezidențiale pentru ca PSD să nu fie măcinat și mai mult de luptele interne pentru noile funcții de conducere.