Ce i se cere lui Mugur Isărescu să facă în noul mandat din fruntea BNR

La presiunile campaniei, anul trecut, BNR a emis, de Centenar, o bancnotă în ediție limitată, pe care apare și chipul reginei Maria.

Inițiatorii campaniei, împreună cu toate instituțiile care susțin demersul, insistă asupra necesității unei bancnote permanente, de circulație națională trimițându-i lui Mugur Isărescu o scrisoare deschisă emoționantă.

Redăm mai jos conținutul integral al documentului.

Domnului Guvernator al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Domnule Guvernator,

Împreună cu aceste rânduri, vă rog să primiți felicitările mele pentru noul mandat.

Vă doresc ca în acești ani, în care sunteți din nou împuternicit de popor, să îl reprezentați cu succes și fără părtinire! Fără părtinire, pentru că, evident, poporul este format atât din bărbați, dar mai ales din femei – mai precis, 51,2% din totalul populației, potrivit Institutului Național de Statistică.

După cum știți deja, femeile au o doleanță. Aceea de a fi reprezentate de o personalitate valoroasă pe bancnotele de largă circulație. Și dacă există, în această țara, cineva care să înțeleagă cel mai bine ce înseamnă valoarea și cum trebuie valorizate comorile culturale ale țării, am toată convingerea că acea persoană sunteți dumneavoastră!

Tocmai de aceea, am inițiat demersul de mândrie națională, Femei Pe Bancnote, campanie susținută de cele mai prestigioase instituții educaționale. Universitatea POLITEHNICA București; Universitatea de Medicină și Farmacie CAROL DAVILA; Universitatea de Arhitectură și Urbanism ION MINCU; Universitatea de Educație Fizică și Sport București; Universitatea Națională de Muzică București; Facultatea de Geologie a Universității București; Facultatea de Chimie a Universității București; Facultatea de Istorie a Universității București sunt doar câteva exemple de instituții de învățământ superior, care prețuiesc valorile trecutului, ce inspiră generația viitorului. Toate unite sub același crez: acela că o femeie de excepție a României trebuie să fie ilustrată pe o bancnotă națională!

Iar listei înaltelor foruri culturale care susțin demersul național, Femei Pe Bancnote, se alătura muzee, institute de cercetare ale Academiei Române și chiar Patriarhia Română, care susține public faptul că de-a lungul istoriei România a avut personalități feminine excepționale, care merită să ajungă pe bancnotele naționale atât timp cât și BNR consideră același lucru. Toată lumea și toate instituțiile așteaptă un raspuns.

Veți fi primul Guvernator din istoria României care va da ordin de emitere a bancnotei naționale cu efigie feminină sau veți fi amintit în istorie drept cel care a refuzat recunoașterea meritelor femeilor românce?

Poate că în mandatele celorlalți Guvernatori nu au existat femei care să își ceară drepturile. Însă în mandatul dumneavoastră există, iar istoria va consemna acest aspect.

A trecut un an de când am început campania. An în care o decizie ar fi putut fi luată. An în care s-ar fi putut face dreptate. Pentru că dreptatea amânată este dreptate refuzată!

O eventuală amânare în perspectiva unei incerte aderări, în viitor, la moneda euro ar reprezenta cel mai slab argument posibil. Discuțiile și măsurile pentru a crea cadrul necesar adoptării acestei monede au depășit deja un deceniu.

10 ani pierduți, timp în care celebrarea femeilor pe o bancnotă ar fi fost o acțiune admirabilă și, mai ales, necesară! Și chiar dacă nu am pluti în acest viitor incert al monedei euro și am ști sigur că într-un an de zile românii ar folosi acești bani, tot nu ne-ar impiedica nimeni ca măcar în acest an, în ceasul al doisprezecelea, să onorăm femeile remarcabile ale României!

Pentru că niciodată nu e prea târziu pentru a îndrepta o nedreptate! Chiar și după 150 de ani de la nașterea leului românesc!

Așa că nu lăsați ca pentru o problemă amânată să fiți acuzat de dreptate refuzată.

Dacă solicitarea campaniei Femei Pe Bancnote este ÎNTEMEIATĂ, așa cum public a declarat însuși purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, domnul Dan Suciu, într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea TV, atunci avem nevoie de hotărârea dumneavoastră fermă și de un termen bine stabilit.

Până vă veți decide în privința bancnotei permanente, vă felicit din inimă pentru decizia de a crea o bancnotă aniversară, care să marcheze Centenarul Marii Uniri. Multe persoane au declarat în acele zile că sunt entuziasmate să achiziționeze “bancnota cu Regina Maria”. Desigur, bancnota aniversară ilustrează un cuplu, nu o femeie, iar această decizie, de a-i afișa pe Regina Maria și pe Regele Ferdinand – făuritorii României Mari – pe bancnota de colecție, este una corectă. Totuși, nu pot să nu observ că această confuzie, este produsă, de fapt, de iubirea românilor pentru legendara lor regină, care, în multe momente istorice – știți bine – a fost și regină și rege. Iar oamenii au reținut mai bine numele și chipul ei!

La fel cum dintre toți soldații români căzuți la datorie în războiul de reîntregire, poporul a reținut un singur nume: Ecaterina Teodoroiu. O altă femeie de excepție, care nu este o legendă! A fost cât se poate de reală. Stau drept mărturie impresionantele Arhive ale Armatei Române, pline cu declarații emoționante ale ofițerilor și soldaților români, care atestă clar că în istoria noastră cel mai mare EROU este, de fapt, o EROINĂ! Un simbol irepetabil în istoria noastră! Al sacrificiului suprem și perfect conștient căe pentru un viitor din care ea nu va face parte.

Într-un cuvânt, ECATERINA TEODOROIU este un profund simbol al ALTRUISMULUI. Și ce simbol mai frumos ar putea avea o națiune, dat fiind că altruismul este apanajul omului superior?!

La un veac de la sacrificiul său (și 125 de ani de la naștere), Ecaterina Teodoroiu merită să fie dată drept exemplu pe o bancnotă națională!

La un veac de Românie mare și modernă, femeile românce merită o reprezentantă pe bancnotele naționale, nu doar pe o bancnotă de colecție!

Ilustrând o femeie (desi, în acest caz, vorbim despre un cuplu) doar pe o bancnotă centenară, înseamnă că permiteți să celebrăm femeile doar o dată la 100 de ani! Nu putem să așteptăm încă 100 de ani până vom recunoaște din nou meritele femeilor. Cred că sunteți de acord!

În plus, acea bancnotă nu a ajuns în mâinile tuturor celor care și-o doreau. Pentru unii, bancnota aniversară a fost prea costisitoare, pentru alții prea departe pentru a ajunge să o procure, iar pentru majoritatea pur și simplu nu au fost destule exemplare. Tocmai de aceea, este nevoie de o bancnotă de circulație națională. Sa ajungă în mâinile tuturor! “Gratis!” Fără a da alte bancnote pe ea! Până la urmă, această bancnotă aniversară, de colecție, ne demonstrează că se poate realiza o nouă bancnotă dacă se vrea. Întrebarea este, bancnotă permanentă, cu o femeie, se vrea?

În momentul în care vă scriu aceste rânduri, mă gândesc la un singur aspect. Acela că tradiția Băncii Naționale a României de promotor al progresului trebuie să continue! Mândria că BNR a fost printre primele bănci centrale din lume – a șaisprezecea în ordinea înființării din cele 200 de pe mapamond -, trebuie să continue cu alte premiere și exemple de pionierat!

Noi, românii, am avut o bancă națională înaintea multor state, pe care, astăzi, le privim cu admirație pentru evoluția financiară și, mai ales, socio-culturală, precum Japonia, SUA sau Elveția. Toate aceste țări au luat deja decizia de a ilustra și femei pe bancnote.

E timpul ca Banca Națională a României să ne facă din nou mândri!

E timpul ca Banca Națională să facă un profund act cultural, aliniind bancnotele naționale la valorile viitorului, care sunt cele de egalitate de șansă și de meritocrație. Depinde doar de dumneavoastră!

Un prim pas a fost făcut – prin bancnota de colecție! Felicitările mele! Evident, aveți deja admirația mea și, totodată, un profund respect.

Vă invit, domnule Isărescu, să deveniți cel care va avea admirația tuturor femeilor (și nu numai) din această țară.

Să scrieți istoria acestei țări și să rămâneți în memoria colectivă drept PRIMUL GUVERNATOR AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI CARE DĂ ORDIN DE EMITERE A UNEI BANCNOTE DE CIRCULAȚIE NAȚIONALĂ CU EFIGIE FEMININĂ, onorând în mod oficial meritele femeilor românce.

Împreună cu această scrisoare, vă trimit și câteva bancnote simbolice. Câteva schițe pe care le-am trasat cu tot dragul pentru a reaminti națiunii ce femei valoroase a avut și are această țară!

Eu atât am putut face… Dar dumneavoastră puteți mai mult!

Dumneavoastră le puteți transforma în bancnote reale! Bancnote care să arate permanent națiunii că ROMÂNCELE au fost, de nenumărate ori, PRIMELE în LUME sau UNICELE!

În numele celor 20.000 de voturi acordate, cu speranță, personalităților istorice feminine pe www.FemeiePeBancnote.ro, în numele tuturor voluntarilor cu care am creat în mod impresionant, fără ajutorul niciunei bancnote, această frumoasă campanie despre bancnote, în numele numeroaselor persoane publice care și-au arătat sprijinul necondiționat și al tuturor instituțiilor culturale care susțin demersul național, #VremFemeiPeBancnote, aștept cu nerăbdare un răspuns din partea dumneavoastră.

Cu prețuire,

Janina Nectara Constantin

Fondatoarea campaniei naționale

FEMEI PE BANCNOTE