Ce limbă vorbește premierul României? „Am toată încrederea că echipa care am venit vor găsi soluții”. Dăncilă, un nou discurs de semianalfabetă – Video

Premierul Viorica Dancila s-a aflat, joi, intr-o vizita oficiala in Dambovita. Este prima vizita in tara, de la preluarea mandatului in fruntea Executivului. Premierul a sustinut un discurs fara sa citeasca de pe foaie, cum ne-a obisnuit pana acum, astfel incat a comis greseli gramaticale grave.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 25.03.2018, 18:47 | Actualizat: 25.03.2018, 18:47