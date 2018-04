Ce spune Călin Popescu Tăriceanu despre o posibilă candidatură la prezidențiale

“Este o discuţie (candidatura sa la prezidenţiale – n.r.) care este deliciul presei în ultima perioadă, iar multi din presă folosesc acest subiect ca motiv de dezbinare în coaliţie. Nu am luat o decizie, vom lua o decizie prin consultări în coaliţie la un moment pe care îl vom considera oportun, dar mai important decât cine va candida este ce ne propunem şi cred că trebuie să venim cu un mesaj clar care să semnifice ruptura de actualul stil prezidenţial, de statul paralel, de un sistem care acoperă abuzurile împotriva cetăţenilor. (…) Trebuie să marcăm o ruptură completă şi să vedem ce rol are preşedintele. Am pledat de-a lungul timpului că este important ca România să se apropie de o republică parlamentară, şi nu una prezidenţială, pentru că acumularea de putere în mod necontrolat duce la excese”, a declarat Tăriceanu la un post tv, conform news.ro.

El a mai susţinut că preşedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes politic să o revoce pe Laura Kodruţa Kovesi şi “să ia măsuri împotriva abuzurilor din Justiţie”, întrucât electoratul său vrea “sânge pe pereţi”. “Atâta îi duce mintea”, a spus Tăriceanu despre electoratul preşedintelui Iohannis.