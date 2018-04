Cea mai bună ARMĂ a Chinei pentru a cuceri Rusia

Rusia, sub presiunile sancţiunilor economice şi financiare ale Occidentului, are nevoie de finanţare, pe care Beijingul aflat în plină expansiune comercială şi politică o poate oferi, iar China are nevoie de resurse naturale, de petrol şi de gaze naturale, care în Rusia se găsesc din abundenţă.

Author: Mihai Voican | Sursa: zf.ro | Publicat: 09.04.2018, 9:21 | Actualizat: 09.04.2018, 9:21