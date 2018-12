Cei doi români care câștigă peste 100.000 de euro în zece zile

Cel mai citit psiholog din Romania si fondatorul Kiwi Agency au vandut in cinci zile cursuri in valoare de 100.000 euro si se asteapta la vanzari de 250.000 euro pana in 20 decembrie, ultima zi de inscriere in curs.

Author: Mihai Voican | Sursa: BUSINESS24 | Publicat: 23.12.2018, 9:53 | Actualizat: 23.12.2018, 9:53