Cei mai BOGAȚI politicieni din România...

Viorica Dăncilă are trei terenuri, unul în Predeal, alte două, moştenite de la părinţi, în judeţul Dolj. Premierul mai deţine 1 casă în judeţul Dolj, 2 apartamente în Ploieşti şi Teleorman şi 1 casă de vacanţă în Predeal. Bijuteriile premierului, inele, cercei, pandantive, broşe, valorează 5000 de euro. În conturi, Viorica Dăncilă are 63.000 euro, 428.000 lei şi 17.000 dolari, iar 40.000 lei a investit în pensii private, scrie digi24.ro.

Preşedintele are 3 case şi 2 apartamente în Sibiu şi 210.000 lei în conturi. Veniturile lui Klaus Iohannis au scăzut faţă de anul trecut, dar a câştigat mai mult din chirii, 35.000 de lei.

Cea mai înstărită este Ana Birchall, ministrul Justiţiei, care are 3 terenuri în Suceva, 2 apartamente în Bucureşti, 1 apartament în New York, 1 casă în New Haven şi 1 casă de vacanţă în Suceava. Ministrul a scris în declaraţia de avere că are un lingou de aur şi bijuterii de 46.000 euro, însă menţionează că a obţinut mare parte din avere înainte să deţină funcţii publice şi politice.

Candidatul PSD la prezidenţiale, Eugen Teodorovici, are şi el 3 terenuri în Bucureşti şi unul în Otopeni, 3 case şi un apartament în Capitală şi venituri din chirii de 35.000 euro anual. Ne uităm şi la un politician din opoziţie.

Dacian Cioloş are 1 teren în judeţul Cluj, 1 apartament şi 1 casă în Bucureşti şi 1 casă de vacanţă în județul Cluj. În conturi, liderul Plus avea 10.000 lei şi 79.000 euro, cu menţiunea că ultima actualizarea a declaraţie sale de avere este din 2016.