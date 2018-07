Cel mai FAIMOS festival din curtea școlii: Fenomenul GhibStock

Responsabilitate, organizare şi multă muncă. Aşa arată o zi din viaţa elevilor care fac parte din clubul de voluntariat al Liceului “Onisifor Ghibu”, din Cluj-Napoca. O dată pe an, puştii organizează un eveniment cu renume naţional. GhibStock este cel mai mare festival din curtea şcolii, de la noi în ţară. Anul acesta, au participat 6.600 de elevi, părinţi şi profesori. Copiii au organizat activităţi pentru toate gusturile, de la breakdance la realitate virtuală, iar Şuie Paparude, Viţa-de-Vie şi alte trupe cunoscute au concertat gratuit.

An de an, elevii îşi aleg o cauză, iar cu banii strânşi, muncesc să o îndeplinească. În cei opt ani de festival, au reuşit să organizeze tabere pentru copiii nevoiaşi sau cu dizabilităţi şi au început proiectul Feel Your City, prin care fac Clujul mai accesibil persoanelor nevăzătoare.

Lansat în 2010, Ghibstock este mai mult decât un festival, este modalitatea prin care tinerii din IMPACT adună fonduri pentru a rezolva o problemă.

”Feel your city este numele proiectului pentru care adunăm fonduri în acest an, prin care ne propunem să accesibilizăm turismul pentru persoanele cu deficiențe de vedere, prin amplasarea unor plăcuţe bilingve în alfabetul Braille, dar și a unor altoreliefuri cu sculpturile monumentelor de importanţă din Cluj, în faţa acestora.

