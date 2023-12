Cel puţin 102 răniţi la Beijing, într-o coliziune între două metrouri, într-o porţiune de suprafaţă, în urma unor ninsori puternice

În capitala chineză, unde acest tip de accident este rar, a nins puternic în ultimele zile, lucru care a antrenat perturbări în transporturi.

Accidentul de metrou a avut loc joi seara, la ora locală 18.57 (12.57, ora României), o oră de vârf, după ce două trenuri au intrat în coliziune, potrivit televiziunii publice chineze CCTV.

”În total 515 persoane au fost transportate la spital pentru a fi examinate. 102 dintre ele prezentau fracturi. Niciun deces nu a avut loc”, potrivit postului, care precizează că ”87 de persoane rămân spitalizate”.

Un bilanţ precedent al autorităţilor municipale, de joi seara, anunţa peste 30 de răniţi.

Over 30 passengers were injured on Thursday evening when the last two carriages of a Beijing subway train became detached from the rest of the train. The subway operator is carrying out rescue efforts, and stranded passengers were evacuated to safety.

— CGTN Europe (@CGTNEurope)

Presa a difuzat imagini cu călători la pământ, alţii păstrându-şi calmul într-un vagon în parte cufundat în întuneric, iar alţii folosind ciocane de salvare pentru a sparge un geam şi ieşind din garnitură.

Report, Beijing – China:

Yesterday more than 30 people were injured when a Beijing subway train accident

At 18:57, a train coach broke away from the upstream section of Xierqi Station-Life Science Park Station on the Changping subway. More than 30 people reportedly injured

— OsintTV (@OsintTV)

Alte înregistrări video surprindeau o mulţime de călători în tren în timp ce-l evacuau, mergând în zăpadă, în urma unor ninsori abundate, joi, şi pompieri care ajutau o perosană în vârstă să se deplaseze.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway.

— Open Resources Translation (@anonsuoi)

O POSIBILĂ PROBLEMĂ CU SEMNALUL, DIN CAUZA ZĂPEZII

Potrivit primelor elemente, accidentul a fost cauzat de ninsoare, care a făcut şinele să alunece, a antrenat o degradare a semnalului şi o frânare de urgenţă, potrivit CCTV.

”Un tren din spate, care se afla într-o porţiune ascendentă, a alunecat pe şine şi nu a putut frâna eficient, ceea ce cauzat coliziunea cu trenul din faţă”, potrivit postului.

Accidentul nu a avut loc în tunel, ci într-o secţiune de suprafaţă, în apropierea de Staţia Xi’erqi.

Metroul se îndrepta către Changping, un cartier situat în nordul capitalei chineze.

Operatorul metroului din Beijing a prezentat joi ”scuze profunde” pentru accident.

Acest tip de accident este relativ neobişnuit în metrourile din China, Metrourile din marile oraşe chinezeşti sunt în marea lor majoritate relativ recente, moderne şi sigure.