Cele mai periculoase orașe din Europa. Şi Bucureştiul este printre acestea

Cele mai periculoase orașe din Europa

Europa este, fără îndoială, cel mai sigur continent de pe planetă, dar asta nu înseamnă că este lipsit de riscuri. Unele orașe europene pot fi destul de periculoase, ceea ce înseamnă că ar trebui să aveți grijă sporită pentru a fi în siguranță. Iată o listă cu cele mai periculoase orașe din Europa.

Rata criminalității în Europa

Ratele și indicii de criminalitate din anumite zone urbane europene reprezintă preocupări semnificative în ceea ce privește siguranța și securitatea publică. Aceste măsuri oferă informații valoroase despre prevalența criminalității și despre siguranța generală a unui oraș.

Un indice utilizat în mod obișnuit este indicele Global Peace Index (GPI), care clasifică țările și orașele în funcție de diverși indicatori, inclusiv nivelurile de violență, ratele criminalității și criminalitatea percepută. Potrivit raportului GPI 2021, unele orașe europene, precum Lisabona, Barcelona și Roma, au rate relativ ridicate ale criminalității în comparație cu alte orașe din Europa.

În plus, datele Eurostat arată că anumite orașe din Europa de Est, precum Sofia și București, se confruntă, de asemenea, cu rate mai ridicate ale criminalității în comparație cu omologii lor din Vest.

Cu toate acestea, este important de reținut că, deși aceste statistici pot oferi o imagine de ansamblu a tendințelor infracționalității în diferite orașe, ele trebuie interpretate cu prudență, deoarece factori precum densitatea populației, condițiile socio-economice și dinamica culturală pot influența în mod semnificativ ratele infracționalității.



Cele mai periculoase orașe din Europa



1. Tallinn, Estonia



Capitala Estoniei, Tallinn, este, de asemenea, cel mai populat oraș al țării și o destinație turistică populară. Mulți oameni sunt atrași de arhitectura uimitoare, în timp ce există, de asemenea, multe alte lucruri pe care oamenii le pot face.

Cele mai periculoase orașe din Europa. Orașul este în mare parte sigur și are o rată scăzută a criminalității de 22,58, deși există un risc crescut de infracțiuni mărunte și chiar de infracțiuni violente în jurul zonei portuare. Cu toate acestea, Tallinn are o rată a omuciderilor de aproximativ 5,5 la 100.000 de locuitori, în ciuda ratei scăzute a criminalității.

2. Vilnius, Lituania

Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa și este, de asemenea, un centru important pentru muzică și arte.

Cel mai important risc pentru vizitatorii din Vilnius este reprezentat de furturi mărunte, infracțiunile violente nefiind deloc frecvente. Orașul are, de asemenea, o rată scăzută a criminalității, de 26,95, ceea ce îl face relativ sigur în general, în special în plină zi, și ar trebui să evitați doar câteva cartiere. Cu toate acestea, orașul are în mod tradițional o rată ridicată a crimelor, care a ajuns la 10,4 la 100.000 de locuitori în 2008.

3. Florența, Italia

Florența este una dintre cele mai populare destinații europene pentru artă și cultură. Acest oraș italian are galerii faimoase care conțin unele dintre cele mai importante colecții de artă din lume, în timp ce există, de asemenea, impresionanta catedrală Duomo, care atrage vizitatori de pretutindeni.

Infracțiunile violente nu sunt frecvente în oraș, dar turiștii trebuie totuși să își țină mintea limpede. Printre infracțiunile de care oamenii din Florența trebuie să fie atenți se numără escrocheriile, furtul cărților de credit și furturile de buzunare. Florența are o rată a criminalității de 38,49



4. Belfast, Irlanda de Nord



Belfast este cel mai mare oraș al Irlandei de Nord și capitala acestuia. Orașul este o destinație turistică populară, cu o mulțime de lucruri de făcut, inclusiv muzeul Titanic Belfast, dedicat infamului vas RMS Titanic, care a fost construit în oraș.

Belfastul a cunoscut o agitație considerabilă în timpul campaniilor de bombardament din anii 1970 și 1980, care sunt acum în trecut. Orașul are o rată medie a criminalității de 43,72.

5. Kaunas, Lituania

Kaunas este unul dintre cele mai importante orașe culturale, academice și economice din Lituania. Muzeele și teatrele de aici vor fi de interes pentru persoanele interesate de istorie și de arte. Rata criminalității aici este puțin sub medie, cu o rată de 37,84, dar rata omuciderilor este relativ ridicată, de 5,4 la 100.000 de locuitori.

La această rată ridicată a crimelor contribuie în mare măsură disputele domestice alimentate de alcool. Deși astfel de dispute tind să nu afecteze alte persoane, este totuși înțelept să fiți foarte vigilent dacă doriți să vă bucurați de viața de noapte a orașului.

6. Milano, Italia

La fel ca și Roma, capitala Italiei, Milano este, de asemenea, unul dintre cele mai importante orașe din lumea modei, multe dintre cele mai mari etichete fiind născute aici.

Deși principalele zone turistice sunt în mare parte sigure, turiștii ar trebui să evite să se rătăcească în suburbiile din jur. Este totuși înțelept să fiți vigilenți în zonele turistice, deoarece infracțiuni precum furtul din buzunare și tâlhăria contribuie la o rată a criminalității de 44,12.

7. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Sarajevo este capitala Bosniei și Herțegovinei. Orașul este cunoscut sub numele de „Ierusalimul Europei” datorită semnificației sale religioase.

Trecutul politic tulbure al Sarajevo este acum istorie, iar normalitatea a revenit în oraș. Cu toate acestea, există furturi din buzunare și alte furturi mărunte, așa cum veți găsi în majoritatea celorlalte destinații turistice. Deși este puțin probabil ca majoritatea turiștilor să întâmpine probleme în oraș, rata criminalității este de 45,03 și este în creștere.

8. Glasgow, Scoția

Cel mai mare oraș din Scoția, Glasgow este un oraș vechi care abundă în activități pentru vizitatori. Catedralele vechi și cartierele orașului se întâlnesc cu galeriile de artă și alte atracții moderne. Primirea caldă și cordială a scoțienilor poate fi, de asemenea, foarte atrăgătoare, dar este înțelept să nu lăsați garda jos.

În Glasgow trăiesc diverse bande, iar în oraș au avut loc războaie teritoriale. În 2010, orașul a avut o rată a crimelor de 5,1 la 100.000 de locuitori, cu o rată a criminalității de 45,38. În mod uimitor, rata crimelor din Glasgow în 2020 a reprezentat 20% din toate crimele comise în întreaga Scoție.

9. Istanbul, Turcia

Situat chiar la granița dintre Europa și Asia, Istanbul este de mult timp o destinație populară pentru turiștii la nivel global. Deși orașul are destule motive de entuziasm pentru vizitatori, aceștia nu ar trebui să lase garda jos.

Majoritatea turiștilor nu vor întâmpina probleme reale, deși trebuie să fie atenți la hoții de buzunare. Cu toate acestea, orașul poate deveni mai periculos pentru persoanele care se îndepărtează de centrele turistice. Orașul a avut o rată a omuciderilor de 2,6 la 100.000 de persoane în 2017 și o rată actuală a criminalității de 47,55.



10. Kiev, Ucraina

Kiev este capitala Ucrainei, dar și cel mai populat oraș al acesteia. Orașul este, de asemenea, un important centru industrial, istoric și educațional și oferă vizitatorilor o mulțime de lucruri de văzut și de făcut. Acum însă, după invazia Rusiei în Ucraina, situația s-a agravat.

Kievul are o rată a criminalității destul de ridicată, de 45,70, iar rata crimelor în 2010 a fost de 3,2 la 100.000 de locuitori. Cele mai multe zone sunt destul de sigure, dar ar trebui să fiți foarte atenți în trenurile de suburbie, unde se știe că au loc crime violente.

11. Dublin, Irlanda

Capitala Irlandei, Dublin, este al doilea oraș ca mărime din țară și o destinație turistică populară, ajutată de istoria sa bogată și de divertisment.

Infracțiunile mărunte, cum ar fi furtul din buzunare, sunt relativ frecvente în zonele turistice, cum ar fi Grafton Street, ceea ce face înțelept să fii foarte vigilent, mai ales noaptea. Infracțiunile violente nu sunt frecvente, dar, ca în cazul oricărui alt oraș, cel mai bine este să evitați să vă îndepărtați de centru și să mergeți în cartierele din jur. Orașul are o rată a criminalității de 51,54.

12. Bruxelles, Belgia

Sediul Parlamentului European, Bruxelles poate fi considerat a fi în centrul politicii europene. Orașul are o mulțime de locuri de interes pentru a ține turiștii ocupați, în timp ce vizitatorii pot profita la maximum de ciocolată, bere și vafe.

Infracțiunile mărunte, cum ar fi furtul și furtul din buzunare, sunt relativ ridicate, dar infracțiunile violente nu sunt, de obicei, un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, un factor care face din Bruxelles o locație potențial periculoasă este faptul că orașul este adesea ținta unor atacuri teroriste, iar mai multe grupuri teroriste au fost găsite în oraș. Bruxelles are o rată a criminalității de 51,6.

13. Londra, Anglia

Londra este un oraș pe care cei mai mulți nu l-ar considera periculos. Cu toate acestea, orașul are probleme cu infracțiunile violente, inclusiv în ultimii ani.

Marele ecran i-a imortalizat pe unii gangsteri londonezi și există încă o anumită activitate a bandelor în oraș, dar este puțin probabil ca aceasta să afecteze persoana obișnuită. Cu toate acestea, infracțiunile grave comise cu cuțitul reprezintă o altă problemă în oraș, în timp ce aproximativ 30% dintre locuitorii Londrei au fost jefuiți sau agresați cel puțin o dată. Londra are o rată a criminalității de 53,36.

14. Odessa, Ucraina

Odessa este al treilea cel mai populat oraș din Ucraina și un centru principal de transport și turism. Orașul este încărcat de istorie, artă și cultură, ceea ce îl face o destinație populară pentru vizitatori. Însă nu acum, când bombele rusești pot cădea oricând.

Centrele turistice ale orașului sunt, de obicei, destul de sigure, deși există riscul obișnuit al hoților de buzunare și al altor infractori mărunți. Cu toate acestea, cel mai bine ar fi să vă țineți departe de piețele în aer liber ale orașului, unde furturile de buzunare și chiar jafurile sunt mai frecvente. Ca urmare, Odessa are o rată a criminalității destul de ridicată, de 53,75.



15. Atena, Grecia

Atena este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, iar turiștii vin din toate colțurile lumii pentru a admira istoria bogată și pentru a profita la maximum de plajele locale. Cu toate acestea, Grecia a fost mult timp destul de săracă, iar lucrurile s-au înrăutățit considerabil în timpul crizei financiare din 2007-2008.

Rata omuciderilor pentru Grecia a fost destul de scăzută, de 0,7 la 100.000 de persoane în 2019. Cu toate acestea, orașul are o rată a criminalității de 55,43, care include consumul de droguri și infracțiunile violente.

16. Malmo, Suedia

Malmo este al treilea oraș ca mărime din Suedia și un important centru comercial. Orașul găzduiește, de asemenea, muzee, teatre, arhitectură interesantă și alte locuri de interes pentru vizitatori.

Deși Malmo este un oraș destul de sigur, cu condiția ca turiștii să fie atenți în mod corespunzător, este totuși necesar să fii prudent. Orașul are o rată ridicată a criminalității de 56,14 și a avut o rată a crimelor de 2,9 la 100.000 de locuitori, ceea ce este considerabil mai mare decât media națională.

17. Napoli, Italia

Napoli este poate cel mai bine cunoscut pentru apropierea sa de Muntele Vezuviu – vulcanul care a erupt în mod faimos și a distrus orașul antic roman Pompei. Orașul a fost o destinație turistică majoră timp de sute de ani, dar este un focar de criminalitate.

Napoli este casa organizației Camorra, un grup de tip mafiot implicat într-o gamă largă de activități criminale. Orașul are o rată a criminalității de 58,26, în timp ce rata crimelor este, de asemenea, relativ ridicată pentru țară.

18. Catania, Italia

Catania este unul dintre cele mai mari orașe din Italia și este situat pe insula Sicilia. Sicilia este o destinație turistică populară, iar Catania a făcut demersuri pentru a atrage mai mulți turiști în ultimii ani.

Istoria bogată a orașului și locația sa atrag turiștii, dar nu și reputația orașului în ceea ce privește criminalitatea. În timp ce orașul este probabil sigur pentru turiștii atenți, organizațiile mafiote sunt active în oraș, contribuind la a-i conferi o rată ridicată a criminalității de 60,68.

19. Birmingham, Marea Britanie

Birmingham este a doua zonă metropolitană ca mărime din Regatul Unit și este un important centru cultural, social și financiar. Orașul are, de asemenea, o mulțime de lucruri pentru a menține vizitatorii distrați, cu muzee, galerii, divertisment și o serie de alte atracții.

Cu toate acestea, studiile au arătat că aproximativ 42% dintre locuitorii din Birmingham se simt în pericol în oraș, în parte din cauza problemelor legate de infracțiunile cu cuțitul și a unui indice de criminalitate ridicat de 61,26. Majoritatea vizitatorilor vor fi în siguranță cu condiția să evite anumite zone, dar cu siguranță este înțelept să fii precaut.



20. Kyzyl, Rusia



Kyzyl este un oraș industrial din sudul Rusiei, care nu este bine cunoscut de turism în general. Cu toate acestea, există câteva locuri istorice interesante pentru cei care își fac drum în oraș.

Kyzyl are reputația de a fi nesigur pentru turiști, care este alimentată în mare parte de alcool. De asemenea, orașul este cunoscut ca un punct fierbinte al criminalității, iar rata crimelor a ajuns la 35 la 100.000 de persoane. Se pare că a existat o scădere a acestor rate în ultima vreme, dar tot este mai bine să mergeți în schimb într-o altă destinație.

21. Marsilia, Franța

Marsilia este unul dintre cele mai importante porturi comerciale din Europa și al doilea oraș ca mărime din Franța. Marsilia este, de asemenea, cel mai vechi oraș din Franța, așa că vă puteți aștepta să găsiți multă istorie aici, iar turiștii vor găsi destule lucruri care să-i țină ocupați.

Cu toate acestea, Marsilia are o problemă gravă de criminalitate, în parte din cauza migranților care se confruntă cu condiția de sărăcie. În oraș există un comerț înfloritor cu droguri, diverse organizații criminale contribuind la o rată a criminalității de 61,50. Cele mai multe infracțiuni de aici includ tâlhării, furturi de carduri de credit și furturi din buzunare, deși infracțiunile violente reprezintă, de asemenea, o problemă, cu crime la comandă.

22. Shkodër, Albania

Shkodër, capitala tradițională a Albaniei, este unul dintre cele mai populare locuri turistice din Albania și este al patrulea cel mai populat oraș al țării. Cufundat în istorie și înconjurat de un peisaj rural frumos, orașul are multe de oferit vizitatorilor și albanezilor locali.

Din păcate, infracționalitatea este foarte răspândită, inclusiv infracțiuni grave, cum ar fi traficul de persoane, șantajul și contrabanda cu droguri. Orașul are o rată a crimelor de aproximativ 36 la 100.000 de locuitori. Rapoartele au sugerat că există cel puțin patru organizații criminale care operează în oraș, contribuind la rata ridicată a criminalității de 76,56.



23. Amsterdam, Țările de Jos

Situat în Amsterdam, Cartierul Roșu este cunoscut pentru incidența ridicată a activităților ilegale. Fiind una dintre cele mai faimoase zone din Europa, acesta atrage atât turiști, cât și localnici deopotrivă. Acest cartier a căpătat o reputație de comportament infracțional datorită asocierii sale cu prostituția și drogurile.



24. Paris, Franța

Parisul se confruntă cu propriile provocări în ceea ce privește furturile mărunte. Cunoscută ca o destinație turistică populară, străzile pline de viață și atracțiile aglomerate ale orașului creează un mediu ideal pentru ca hoții de buzunare să prospere.

Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și Champs-Élysées sunt puncte fierbinți deosebit de notorii pentru astfel de activități infracționale, unde vizitatorii neștiutori cad adesea victime hoților pricepuți. Incidentele de furt de buzunare implică tehnici care variază de la simple distrageri la manevre sofisticate.

25. Porto, Portugalia

Porto, Portugalia, este cunoscut pentru rata criminalității, care poate fi o preocupare atât pentru rezidenți, cât și pentru turiștii care vizitează orașul. Conform celor mai recente statistici, Porto a înregistrat o creștere a ratei generale a criminalității în ultimii ani.

Cele mai frecvente tipuri de infracțiuni raportate includ furtul, tâlhăria și infracțiunile legate de droguri. Furtul din buzunare este, de asemenea, o problemă semnificativă în anumite zone din Porto, în special în locurile turistice aglomerate, cum ar fi Ribeira și gara São Bento. Se recomandă vizitatorilor să își ia măsuri de precauție, cum ar fi păstrarea în siguranță a obiectelor de valoare și conștientizarea împrejurimilor.

Cu toate acestea, este important de reținut că rata criminalității poate varia în funcție de cartierul din oraș. Autoritățile locale au pus în aplicare măsuri pentru a aborda această problemă, inclusiv o prezență sporită a poliției și sisteme de supraveghere CCTV în locații strategice pentru a asigura siguranța publică.



26. București, România



În București au fost raportate o serie de escrocherii care vizează turiștii și persoanele neștiutoare. Aceste escrocherii implică adesea furturi din buzunare, taxiuri false și diverse escrocherii stradale.

Furtul din buzunare este o problemă comună în zonele aglomerate, cum ar fi gările și atracțiile turistice. Turiștii sunt sfătuiți să își păstreze bunurile în siguranță și să fie conștienți de împrejurimile lor.

Taxiurile false reprezintă o altă preocupare în București, șoferii suprataxând pasagerii sau luând rute mai lungi pentru a crește tariful. Se recomandă utilizarea companiilor de taxi sau a aplicațiilor de transport de încredere pentru a evita să cădeți victime ale acestei înșelăciuni.

Călătorii ar trebui să dea dovadă de prudență și să se ferească de străinii care îi abordează cu asistență nesolicitată sau cu oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.



27. Riga, Letonia

Vizitatorii din Riga, o destinație turistică populară din regiunea baltică, ar trebui să fie conștienți de prevalența infracționalității în jurul punctelor sale turistice și să ia măsurile de precauție adecvate pentru a-și asigura siguranța.

Deși Riga oferă numeroase atracții și situri culturale care atrag turiști din întreaga lume, este important să recunoaștem că orașul se confruntă, de asemenea, cu anumite provocări în materie de securitate. Activitățile infracționale, cum ar fi furtul din buzunare, furtul de genți și escrocheriile, nu sunt neobișnuite în zonele aglomerate și frecventate de vizitatori.

Punctele turistice precum Old Town și piețele centrale tind să atragă infractorii datorită numărului mare de persoane care le frecventează. Pentru a diminua aceste riscuri, călătorii trebuie să rămână vigilenți, să își păstreze lucrurile în siguranță, să evite să afișeze în mod deschis obiecte de valoare și să fie precauți atunci când sunt abordați de străini.



28. Sofia, Bulgaria



Criminalitatea organizată din Sofia reprezintă o provocare semnificativă pentru securitatea și stabilitatea orașului, justificând atenția autorităților și îngrijorarea comunității internaționale.

Sofia, capitala Bulgariei, se confruntă de mai mulți ani cu un nivel ridicat de activități infracționale organizate. Prezența unor grupuri criminale puternice implicate în diverse activități ilicite, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane și șantajul, a contribuit la crearea unei atmosfere de teamă și insecuritate în oraș.

Aceste organizații criminale sunt cunoscute pentru operațiunile lor sofisticate și pentru rețelele extinse care depășesc granițele naționale. Impactul criminalității organizate asupra societății din Sofia este de anvergură, afectând nu numai siguranța publică, ci și dezvoltarea economică și guvernanța democratică.



29. Podgorica, Muntenegru

Cu o rată de omucideri semnificativ de ridicată, Podgorica se străduiește să abordeze factorii de bază care contribuie la această problemă și să găsească soluții eficiente.

Conform statisticilor, Podgorica are una dintre cele mai ridicate rate de omucidere din Europa. Motivele care stau la baza acestei rate ridicate sunt multiple și complexe. Disparitățile socio-economice, crima organizată, traficul de droguri și instabilitatea politică au fost identificate ca factori contributivi.

În plus, lipsa de încredere în agențiile de aplicare a legii exacerbează și mai mult problema, făcând dificilă pentru autorități combaterea eficientă a criminalității și aducerea infractorilor în fața justiției.

În ciuda eforturilor guvernului de a îmbunătăți măsurile de securitate și de a consolida instituțiile de aplicare a legii, mai sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește abordarea cauzelor profunde ale violenței și punerea în aplicare a unor strategii cuprinzătoare care să promoveze coeziunea socială și dezvoltarea economică.



30. Kristiansand, Norvegia

Kristiansand, un oraș din Norvegia, a fost martorul unei creșteri alarmante a activităților infracționale, ceea ce a provocat o îngrijorare semnificativă atât în rândul oficialilor, cât și al cetățenilor. În ultimii ani, rata criminalității în Kristiansand a fost în creștere, fiind raportate diverse tipuri de infracțiuni.

O creștere notabilă este observată în cazul infracțiunilor împotriva proprietății, cum ar fi furtul și tâlhăria. Aceste incidente nu au afectat doar persoanele fizice, ci au avut un impact și asupra întreprinderilor și spațiilor publice din oraș.

Autoritățile au reacționat prin punerea în aplicare a unor măsuri de combatere a acestei creșteri a criminalității, inclusiv prin creșterea numărului de patrule de poliție și îmbunătățirea sistemelor de supraveghere. În plus, au fost lansate programe de implicare a comunității și campanii de conștientizare pentru a educa rezidenții cu privire la strategiile de prevenire a criminalității.

În ciuda acestor eforturi, abordarea cauzelor profunde ale acestei tendințe rămâne crucială pentru a asigura siguranța și securitatea populației din Kristiansand.



Cele mai violente locuri de călătorie din Europa



La fel ca orice altă regiune de pe această planetă, Europa are elementele sale periculoase. Cheia, atât pentru turiști, cât și pentru rezidenți, este vigilența. Înțelegeți-vă riscurile și comportați-vă în consecință.