Ciolacu: Voi demonstra tot ce mi-am asumat, inclusiv digitalizarea la ANAF nefăcută de 33 de ani. Reorganizarea sistemului bugetar se va face într-un timp record. Nu vreau să o fac inconştient, pe colţul unei mese

„Eu voi demonstra tot ce mi-am asumat, inclusiv digitalizarea la ANAF nefăcută de 33 de ani”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri pe holurile Parlamentului, după ce plenul reunit al celor două Camere a adoptat proiectul legii bugetului pe anul viitor şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe 2024.

Întrebat de ce crede că va reuşi acum să realizeze digitalizarea ANAF, Ciolacu a răspuns: „Pentru că indiferent dacă ei vor dori sau nu vor dori, eu voi face digitalizarea ANAF”.

„Pentru că s-a ajuns la o concluzie foarte clară că nu mai putem stagna. Dacă vreţi să mă judecaţi, dacă vreţi să îmi reproşaţi ceva, vă rog mult din suflet, să mă judecaţi pentru lucrurile pe care le-am făcut, nu pentru părerile cuiva sau supoziţiile cuiva”, a completat el.

Chestionat despre motivul pentru a amânat cu şase luni reorganizarea instituţiilor statului, şeful Executivului a replicat. „Am spus ieri în discurs, cu adevărat, un pic acoperit”.

El a amintit şi despre greşeala pe care a făcut-o, în discursul de marţi din Parlament, când a spus Coreea de Nord, în loc de Coreea de Sud.

„Am avut o singură greşeală, în loc de Coreea de Sud am spus Coreea de Nord, am văzut că m-aţi penalizat, mă bucur pentru acest lucru, pentru că, de aceea, există presă. Nu cred că puteam în decurs de trei săptămâni să termin reorganizarea sistemului bugetar, lucru care nu s-a făcut de 30 de ani, la fel ca la ANAF. În schimb, am promis foarte clar că voi începe de anul acesta. Am o promisiune cu Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii. Sunt în transparenţă deja. Vă spun, numai la Ministerul de Finanţe erau 186 de acte normative la avizat. Trebuia să fac o organizare internă, administrativă a Guvernului şi veţi vedea şi avea o surpriză. Plăcută, din punctul meu de vedere. Această reorganizare se va face într-un timp record. Nu vreau să o fac inconştient, pe colţul unei mese”, a mai precizat Ciolacu..

Întrebat ce va face cu instituţiile de stat centrale sau locale care, în prezent, folosesc acest răgaz pentru a face modificări în organigramă, numai ca să cosmetizeze această reorganizare, prim-ministrul a precizat scurt: „Nu vor avea timp”.