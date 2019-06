Cioloș, anunț de ultimă oră! “Suntem una din forţele politice ale ţării”

Cioloş a vorbit la România TV despre colaborarea în cadrul Alianţei 2020 USR PLUS. “În urmă cu câteva ore ne-am ridicat de la masă. Am avut prima zi de discuţii pentru constituirea unei alianţe politice, după ce a trecut alianţa electorală în urma alegerilor europarlamentare. Suntem în continuare în legătură, lucrăm împreună şi o să mergem împreună până la capăt, dincolo de orice insinuări”, a afirmat el.

Întrebat dacă el sau liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la alegerile prezidenţiale, Cioloş a răspuns: “Unul dintre noi o să candideze cu siguranţă. Vom face echipă oricum, în orice formă”.

Cioloş a afirmat că, în contextul rezultatelor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, Alianţa 2020 USR PLUS va avea un candidat la prezidenţiale.

“Am avut peste 22% la ultimele alegeri. Suntem una dintre cele trei forţe politice principale ale ţării. Vedeţi vreun argument să nu avem un candidat, în condiţiile în care suntem una din principalele forţe politice din ţară? Am putea noi explica cumva cuiva că nu avem candidat când am avut rezultatul ăsta? Deci e firesc. Nu are nicio legătură cu alte candidaturi de la alte partide. Fiecare partid are dreptul să îşi prezinte candidatura. O să discutăm despre programele noastre politice în campanie”, a precizat liderul PLUS.