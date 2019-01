Codrin Ștefănescu, desant în orașul lui Iohannis. Declarații grave

Liderul social-democrat susține că PSD nu numai că va câștiga alegerile europarlamentare și cele prezidențiale din acest an, ci și pe cele locale de anul viitor. Inclusiv în Sibiu. ”Aici, în Sibiu, mi-au spus colegii și prietenii pe care îi am, că e o un fel de frică instaurată, un fel de ceață, un fel de omertă. Cine vorbește de înaltul conducător pătimește câte ceva. Mi-ai spus că se cam pătimește cine se opune camarilei lui Ioahnnis. Această camarilă nu are nicio legătură cu cetățeanul de rând”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Liderul social-democrat spune că există date care spun că zone din județ în care s-a votat masiv PNL, acum oamenii susțin PSD: ”Cu toate crizele de isterie a doamnei Turcan, cetățenii din județul Sibiu nu au nimic de câștigat din asta. Singura șansă e ca partidul nostru să câștige și alegerile locale. Colegii noștri m-au anunțat azi că sunt atât de vine organizați, încât zone care erau acum ale PNL, PMP sunt absolut roșii din toate punctele de vedere. Toată lumea va înțelege cum stăm. Pe unde am fost în județe, asta ni s-a spus că ni s-a ajuns. Acest personaj (n.r. Klaus Iohannis) n-a făcut un lucru bun în acest mandat. Am venit în Sibiu cu speranța că ai mei colegi vor reuși să înfrângă acest mecanism diabolic”, a spus Ștefănescu.

