Comentariile Gabrielei Firea la primele ore ale dimienții: Companiile nu sunt ilegale

Aceasta este de părere că judecătorii au fost induși în eroare, iar USR București, entitatea care a cerut anularea hotărârilor în instanță, plânge de mila firmelor căpușă.

”Nu creează niciun efect decizia de ieri. Nu se face nicio referire la sistarea activității, se afirmă doar că actul de înființare trebuia votat cu două treimi nu cu jumătate plus unu. Ca să se desființeze ar însemna să fie un nou proces în vederea radierii. Nu este nicio logică juridică și financiară. Aceste companii nu sunt ilegale. Instanța nu a spus așa ceva. Consider că judecătorii au fost induși in eroare, nu au primit toate informațiile. Companiilor nu li s-a dat patrimoniu”, a declarat Gabriela Firea.