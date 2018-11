Compania care a avut vânzări de 10 miliarde de dolari într-o singură oră

Ziua Celibatarilor este cel mai mare eveniment de cumpărături online din lume, iar anul trecut Alibaba a raportat vânzări totale de 168 de miliarde de yuani (24,15 miliarde de dolari).

Evenimentul ar putea fi ultimul sub conducerea lui Jack Ma, fondatorul şi preşedintele Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma, în vârstă de 54 de ani, a anunţat recent că în septembrie 2019 va demisiona din funcţia de preşedinte al Alibaba. Compania are peste 66.000 de angajaţi cu normă întreagă şi o capitalizare bursieră de aproximativ 420 miliarde de dolari.

Analiştii se aşteaptă ca în următoarele şase zile livratorii şi roboţii să expedieze peste 1,5 miliarde de pachete.

Alibaba, care a lansat în 2009 Ziua Celibatarilor, a anunţat că aproximativ 19.000 de branduri din 75 de ţări şi regiuni participă la evenimentul din acest an.

China sărbătoreşte în fiecare an la 11 noiembrie, Ziua Celibatarilor, care a devenit totodată şi cea mai importantă zi de cumpărături online, un fel de replică combinată la Black Friday şi Cyber Monday. În China, legătura dintre oamenii singuri şi această zi de 11 noiembrie (11.11) este dată de cifra “1”, care face trimitere la singurătate, iar sărbătoarea este un fel de replică la adresa Valentine’s Day. Burlacii chinezi obişnuiesc să organizeze petreceri în această zi, pretext folosit pentru a-şi căuta un partener sau o parteneră. Alţi retaileri au început să extindă conceptul în Hong Kong şi Taiwan.