Comuna din România FĂRĂ asistaţi sociali: Toată lumea munceşte, nu stă la întins mâna

Ioan Rusu este primar al comunei Ezeriş, din judeţul Caraş-Severin, din anul 2000. Atunci primeau ajutor social în jur de 120 de persoane, deşi mulţi aveau gospodării cu animale ori tractor în curte.

“Erau şi asistaţi sociali care aveau şi 70, 80, 100 de oi, tractor în curte şi maşină şi primeau ajutoare de la statul român, de la noi, practic, că cei care muncesc produc şi din ce produc plătesc şi asistaţii sociali. I-am pus să facă un şanţ de 100 de metri şi s-au îmbătat ca porcii, asta prin 2004 a fost”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ioan Rusu.

Primarul comunei Ezeriş a afirmat că a reuşit să scadă numărul asistaţilor sociali cu 75% în primul mandat, după ce nu le-a mai acordat indemnizaţii decât celor care chiar îndeplineau condiţiile legii.

“Undeva după anul 2008 am avut şapte, opt asistaţi sociali, iar numărul lor a tot scăzut până am ajuns la unul şi la niciunul. Ultimul asistat social pe care l-am avut a fost o băbuţă, de peste 80 de ani, care a decedat anul trecut. Ea a fost singurul asistat social din comună, în ultimii cinci ani. Este posibil să nu ai asistaţi sociali, pentru că la noi în comună toată lumea munceşte, nu stă la întins mâna. Nu le-am dat ajutoare sociale când au vrut şi s-au dus ei singuri la muncă. Dacă nu primeşti pomană, trebuie să te duci să munceşti, că altfel nu merge. Ajutoarele sociale sunt obligatorii în condiţiile legii, dar unii primari mai trec şi pe lângă lege şi le dau ajutoare. La mine dacă nu s-au încadrat în parametrii legislativi, nu le-am dat, la muncă. Nu am făcut compromisuri, că puteam să fac: îi deschid o poziţie separată la Registrul Agricol unui om, unde el nu are nimic, nevasta şi copiii şi restul rămân pe partea cealaltă, la bunica şi bunicul sau mămica şi tăticul, şi atunci ceilalţi nu au nimic şi, cum spune legea, primesc ajutoare sociale. Asta este o posibilitate de a eluda legea, dar sunt şi mai multe”, a explicat Ioan Rusu.