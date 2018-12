CONDAMNARE pentru una dintre protejatele lui DRAGNEA

Rodica Milos, fosta Ogrinja, fosta Draghici, a fost director in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Tribunalul Teleorman a decis sa o condamne azi la o amenda penala de 500 de lei pentru infractiunea de fals intelectual. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.

Rodica Milos a fost gasita vinovata ca a falsificat un raport de evaluare a performantelor profesionale in cazul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD, care erau angajate fictiv in cadrul DGASPC Teleorman. Potrivit minutei instantei, judecatorii au desfiintat si acest inscris, intitulat Raport de evaluare a performantelor profesionale, pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011.

Cazul are legatura stransa cu dosarul Liviu Dragnea – Angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. In timp ce la Tribunalul Teleorman s-a judecat falsul intelectual, la Inalta Curte s-a judecat abuzul in serviciu.

Practic, Milos si Botorogeanu sunt trimise in judecata si in dosarul in care liderul PSD este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua secretare PSD: Adriana Botorogeanu si Anisa-Niculina Stoica. Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, dar dosarul este pe masa completului de 5 judecatori, iar maine are un prim termen.

