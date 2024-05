CONFERINŢA ENERGY ROAD-ENERGIE LA TINE ACASĂ – Dumitru Chisăliţă (preşedinte AEI): Intervenţiile statului în piaţa liberă de gaze au adus costuri mai mari pentru consumator

„Vreau să vorbesc despre intervenţia statului în piaţa de gaze naturale. Au existat trei mari intervenţii: perioada 2009-2012, perioada 2019-2020 şi 2021-2024. (…) Momentul octombrie 2021 când se plafonează preţul la consumatorul casnic, faţă de preţul care s-a fi stabilit pe piaţă dacă nu ar fi existat această intervenţie. O prognoză pe care am făcut-o noi: vedem că undeva din martie-aprilie 2023 preţul plafonat, care există şi în momentul de faţă, nu a mai fost atins la nivelul preţului efectiv plătit de către român şi în acelaşi timp ce observăm? Observăm că de atunci şi până în prezent preţul pe piaţa liberă a fost în permanenţă mai mic şi va rămâne mai mic şi în perioada imediat următoare. În concluzie, pentru ceea ce înseamnă plafonarea, sau ultima intervenţie a statului în piaţa liberă, plafonarea preţului la gaze naturale. (…) În 2022 consumatorii casnici au plătit mai puţin cu 26% mai puţin decât ar fi fost preţul în piaţă, dar vedem că din 2023-2024 şi primul trimestru al lui 2025 prognozele pe care le-am făcut, de fiecare dată consumatorul casnic a plătit mai mult. La nivelul anului 2023 cu 7%. (…) În concluzie, vedem că, dacă prognozele se vor adeveri, consumatorul casnic va plăti cu circa 8% mai mult pentru ceea ce a însemnat intervenţia statului şi în acelaşi timp asta înseamnă undeva la 3000 de lei pentru un consumator care are o casă unde consumă circa 30MW pe an şi 1800 de lei pentru un consumator care are un apartament cu un consum de circa 15MW oră pe an. Cumva vedem că cele trei intervenţii ale statului în piaţa liberă cu adus 9%, 8% şi 8% costuri mai mari la nivelul consumatorului efectiv plătit”, a afirmat Dumitru Chisăşiţă.

Conform oficialului AEI; estimările pentru 2024 şi pentru primul trimestru al lui 2025, pentru că la 31 martie 2025 urmează să înceteze aplicabilitatea acestei scheme, arată că în România, cu preţul, plafonat, consumatorul va plăti mai mult decât dacă preţul ar fi fost reglat de piaţă..

Chisăliţă a explicat că şi prima intervenţie din perioada 2009-2012 „s-a soldat cu o balanţă negativă” la nivelul consumatorilor, care per total a plătit mai mult cu aproximativ 9 procente la gaz.

Apoi, OUG 114, între 2019-2020 a dus o scădere a preţului gazelor pentru populaţie, dar o majorare pentru consumatorii non-rezidenţiali, însă aceasta a dus la creşterea unor tarife, majorare suportată tot de populaţie.

