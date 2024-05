CONFERINŢA NEWS.RO ENERGY ROAD – ENERGIE LA TINE ACASĂ – Cristi Secrieru, partener, AS & Partners: Cred că în România am avut o reală problemă în a fi coerenţi în ceea ce înseamnă politica din piaţa energiei

„Cred că în România am avut o reală problemă în a fi coerenţi în ceea ce înseamnă politica din piaţa energiei şi dacă e să mă refer la Ordonanţa 27 (n.r. – OUG 27.2022 privind măsuri aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale) haideţi să vedem faptul că parcă România prin legislativul său s-a grăbit un pic, am venit înainte a ceea ce a însemnat regulamentul 1854, ne-am grăbit şi am plătit ceva preţ din această cauză. În acelaşi timp parcă nu ne grăbim în momentul în care vrem să eliminăm efectele clar disturbatoare pe care un astfel de act normativ le produce într-o piaţă liberă şi vedem că dacă alte jurisdicţii au limitat, au ponderat măsurile intervenţioniste, ei bine, România încă nu este acolo şi nici nu se grăbeşte pare că vrem să facem paşi şi să menţinem ceea ce, cred că pe termen mediu şi lung, se va dovedi extrem de detrimental pentru mediul economic românesc şi pentru piaţa energiei”, a declarat Cristi Secrieru.

El a precizat că OUG 27 a fost modificată acum două luni şi este posibil să mai existe şi alte schimbări.

„Ordonanţa 27 a fost modificată din nou în sfârşitul lui martie. Preconizăm alte modificări care vor veni în corpul ei şi de fiecare dată aspecte substanţiale care sunt supuse într-o formă sau alta dezbaterilor publice, dar care niciodată parcă nu aduc ceva coerenţă. Din 2022, de când avem această legislaţie specială, am avut şi reversul medaliei, pentru că neavând constanţă în mediul legislativ, pentru că vorbim şi despre o contribuţie care a fost introdusă în tot acest mecanism toată această schemă, neavând această constanţă, am sfârşit prin a avea nemulţumiri şi de o parte şi de cealaltă până la urmă”, a mai declarat Cristi Secrieru.

El a adăugat că reprezentanţii statului erau nemulţumiţi de modul în care se susţine mecanismul de compensare.

„Din perspectiva statului au fost foarte, foarte multe discuţii şi mi-aduc aminte anul trecut când vorbeam cu reprezentanţii ministerului şi ne spuneau că nu sunt mulţumiţi de modul în care se susţine mecanismul de compensare şi că balanţa, din punctul lor de vedere, nu era una pe plus, nu era una pe profit, că nu se colectează suficient de multe sume la fondul de contribuţie, la fondul de tranziţie energetică, în acelaşi timp, însă, din partea entităţilor există nemulţumirea lipsei unui orizont clar în ceea ce priveşte baza impozabilă, pe de-o parte, din perspectiva contribuţiei, din perspectiva modului în care acest mecanism funcţionează şi este amendat, o să zic, din timp în timp şi niciodată parcă nu este consolidat”, a mai afirmat Cristi Secrieru.

