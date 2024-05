CONFERINŢA NEWS.RO ENERGY ROAD – ENERGIE LA TINE ACASĂ – Director executiv Romanian Photovoltaic Industry Association: Avem nevoie de energia fotovoltaică, de energia regenerabilă, care să ne ţină preţul energiei electrice din România la un preţ competitiv

„Cu siguranţă energia fotovoltaică este un factor de securitate. Soarele nu îl importăm de la nimeni. Soarele nu ar trebui să dispară. Soarele răsare întotdeauna a doua zi. Este vorbă clasică. Deci, legat de securitate, nu ne poate lua nimeni soarele. Şi aici îmi permit să spun şi vântul. Deci nu văd o problemă de securitate pentru tehnologia fotovoltaică. Legat de competitivitate, ca să fim competitivi, să avem un preţ al energiei electrice corect, nu mic, corect, ca să putem fi competitivi la nivel european, avem nevoie de energia fotovoltaică, avem nevoie de energia regenerabilă, care să ne ţină preţul energiei electrice din România la un preţ competitiv”, a declarat Andrei Manea.

El a mai precizat că un avantaj este că tehnologia fotovoltaică are cel mai scurt timp de la idee până la implementare şi operare.

„Un alt avantaj, comparativ cu toate tehnologiile de care discutăm în perioada aceasta, pentru că discutăm până la urmă despre strategia energetică a României, un alt mare avantaj este că tehnologia fotovoltaică are cel mai scurt timp de la idee până la implementare şi operare. Astăzi putem construi foarte repede parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni. Vedem ce s-a întâmplat cu prosumatorii, care într-un an de zile, practic un an şi un pic, au ajuns la un GW şi jumătate. E clar că nu există un competitor din punctul ăsta de vedere cu alte tehnologii. Dacă avem nevoie de energie electrică rapid, o putem face cu un ajutor important din partea energiei fotovoltaice”, a mai afirmat Andrei Manea.

Evenimentul este organizat de , cu sprijinul şi şi are ca parteneri , , , , , , .