Consumul exagerat de bere NU dăunează producătorilor!...

Conform datelor Asociatiei Berarii Europei, atat productia, cat si consumul de bere au crescut in Romania. Astfel, cantitatea totala de bere produsa in 2017 a fost de 16,05 milioane de HL, in crestere cu 1,7% fata de 2016, iar consumul a ajuns la 16,1 milioane de HL, cu 1,9% mai mult decat in 2016.

In aceste conditii, nu este de mirare ca la sfarsitul anului 2017, marii producatori de bere din Romania au inregistrat vanzari majore. Situatia primilor 4 mari jucatori de pe piata berii in Romania era urmatoarea:

#1 Ursus Breweries

Cand vorbim despre bere, vorbim despre Ursus Breweries pentru ca, de ceva vreme incoace, Ursus este lider incontestabil al pietii berii la noi in tara. Cu cele 3 fabrici de bere pe care le detine in Brasov, Buzau si Timisoara si mini-facilitatea de productie la Cluj, Ursus este cel mai mare producator de bere din Romania. In 2017, cantitatea de bere produsa de Ursus Breweries a fost de 6,65 milioane de HL, reprezentand 41,4% din totalul cantitatii de bere produsa in Romania.

Portofoliul Ursus Breweries include doua categorii importante de marci: locale (Timisoreana, URSUS, Ciucas, Azuga si Stejar) si internationale (Asahi Super Dry, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell, Meantime, Grolsch Weizen, Efes, St. Stefanus si marca de cidru Kingswood).

Dintre marcile locale, cea mai de succes este Timisoreana, aceasta fiind cea mai vanduta bere romaneasca pe pietele internationale. Conform datelor preluate din Raportul de activitate al Ursus Breweries disponibil pe site-ul companiei, pe plan extern Timisoreana a inregistrat in 2017 vanzari de 7 milioane de unitati.

In ceea ce priveste marcile internationale, in 2018 Ursus a lansat pe piata din Romania Asahi Super Dry, berea japoneza numărul 1 in lume. Aceasta este o bere blonda nepasteurizata care, pe langa ingredientele de baza (apa, malt, hamei si drojdie), contine si un ingredient inedit, specific culturii japoneze, și anume orezul. Ramane de vazut cum vor primi romanii acest produs premium.

Asadar, afacerile merg extraordinar de bine pentru cei de la Ursus Breweries, acestia avand vanzari si profituri in crestere de la an la an. Astfel, in 2017 Ursus a inregistrat o cifra de afaceri de 1,7 miliarde de RON (cu 4% mai mult fata de anul anterior) si un profit de 158 milioane de RON, in crestere cu 8,9 % fata de 2016.

Conform declaratiilorcelor de la Ursus, compania se va axa in continuare pe investitiile in cresterea productiei si cresterea pe segmentul bere-premium, dar va avea in vedere si indeplinirea angajamentelor de mediu (scaderea consumului de apa, energie si reducerea volumului de emisii) si promovarea brandului (sporirea prezentei in mediul online, participarea la evenimente extrem de cunoscute precum festivalurile de muzica Untold si Neversea). Cum s-ar spune, pentru Ursus, viitorul suna bine!

#2 Heineken

Al doilea mare jucator pe piata berii din Romania, Heineken, a inregistrat o scadere a vanzarilor si a profitului. Astfel, in 2017 Heineken a avut o cifra de afaceri de 1,2 miliarde de RON, cu 4,4 % mai putin fata de 2016 si un profit de 130 de milioane de RON, o valoare cu 20% mai mica fata de anul anterior.

In conditiile in care in 2017 consumul de bere a inregistrat o crestere in Romania (2 % fata de anul anterior), scaderea afacerii celor de la Heineken este un pic surprinzatoare. Sa fie oare unul din motive scaderea bugetului pentru publicitate? Conform studiului ”Monitorizarea Investițiilor în Publicitatea Online (MIPO)”, realizat de Biroul Roman de Audit Transmedia (BRAT), bugetul Heineken in 2017 pentru publicitatea online a scazut cu 30 % fata de 2016. Avand in vedere faptul ca mediul online are o influenta din ce in ce mai mare in stabilirea preferintelor de consum, pare plauzibil ca acesta sa fie unul din motivele scaderii vanzarilor olandezilor de la Heineken.

In ceea ce priveste valoarea scazuta a profitului, unul din motive ar putea fi investitiile masive facute in reinventarea berilor Silva si Gambrinus. Heineken s-a concentrat pe construirea segmentul de bere craft, berea premium, pentru care se folosesc soiuri speciale de hamei si un proces de fabricare diferit.

Totusi, chiar daca a trecut printr-o perioada mai dificila, Heineken ramane una dintre cele mai puternice companii de bere de la noi din tara. Ramane de vazut daca pe viitor olandezii vor putea ataca pozitia de lider absolut al Ursus. Depinde bineinteles de strategia aplicata de noul director Heineken, Dan Robinson.

#3 Bergenbier

La distanta mare fata de primii doi clasati, Bergenbier a incheiat anul 2017 cu o valoare a vanzarilor in crestere. Astfel, sponsorul oficial al echipei de fotbal a Romaniei a avut o cifra de afaceri de 599 de milioane de RON, cu 4,7 % mai mult fata de anul anterior.

Totodata, pentru prima data dupa 8 ani, Bergenbier realizeaza profit, astfel ca in 2017 acesta era in valoare de 28 de milioane de RON. Cu o singura fabrica, cea de la Ploiesti si cu un sortiment de bere pentru fiecare segment de consum pe piata, Bergenbier are in vedere in primul rand inovatia, valorizarea brandului si controlul calitatii. Lucian Ghinea, directorul general al companiei, spune ca Bergenbier se mandreste cu faptul ca au fost primii pe piata din Romania care au oferit bere fara alcool, bere cu arome sau bere ALE. In 2016, berea Bergenbier ALE, creata dupa o reteta speciala cu drojdie ALE de fermentatie superioara, a primit premiul Produsul Anului.

Cu un asa apetit pentru inovatie, e interesant de urmarit ce produse noi vor iesi in urmatorii ani pe poarta fabricii de la Ploiesti.

#4 URBB (United Romanian Breweries Bereprod)

URBB isi mentine trendul crescator in ceea ce priveste vanzarile, avand in 2017 o cifra de afaceri de 392 de milioane de RON, cu 5% mai mult fata de anul precedent. Cu un portofoliu format din beri premium si superpremium (Tuborg, Holsten, Carlsberg, Skol, Guinness, cidrul Somersby și Kilkenny), URBB isi justifica cresterea prin extinderea capacitatii de productie si extinderea portofoliului de bere.

Strategia in 2017 a fost dezvoltarea prezentei la nivelul pietei din Romania, prin dezvoltarea si optimizarea proceselor operationale, dar si prin marketing si promovare, iar investitiile masive facute pentru realizarea acestor targeturi pot justifica scaderea profitului URBB in acest an. De la 9 milioane profit in 2016, URBB a trecut pe o pierdere de 3 milioane de RON in 2017. Este interesant de urmarit ce strategii vor aplica cei de la URBB pentru a se redresa.

Se pare ca inovatia va fi cuvantul cheie in ceea ce priveste producatorii de bere de la noi din tara. Cum trendul pe aceasta piata sunt produsele premium, produsele artizanale, marii producatori se vor axa probabil pe satisfacerea gusturilor consumatorilor, investind masiv in crearea de produse noi si produse de calitate. Marketingul, prin promovarea masiva a produsului si prezenta constanta in online este un alt element esential al succesului si cine intelege asta, va avea numai de castigat!

Iti recomandam sa citesti si articolul Aplicatii Food Delivery – piata in crestere, pierderi masive

RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet – Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri.

Daca acest articol ti s-a parut interesant, urmareste-ne si pe paginile de Facebook, Twitter, sau LinkedIn!

Autor: RisCo