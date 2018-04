Cornel Coca Constantinescu, ASF: Noile prevederi din asigurări vor contribui semnificativ la protecția consumatorilor

‘’Dupa modificarile de substanta aduse activitatii asiguratorilor ca urmare a aplicarii prevederilor directivei Solvabilitate II, industria asigurarilor continua reformarea si imbunatatirea reglementarilor prin noua directiva IDD, cu scopul de protejare mai eficace a consumatorilor si de crearea a unei pietei interne.

Efectul implementarii directivei IDD se va concretiza in existenta unor reguli noi cu privire la informarea clientilor, la verificarea adecvarii produselor, in special in cazul vanzarii produselor de investitii bazate pe asigurari, cat si cu privire la modalitatea de remunerare, la conflictul de interese s.a. Toate aceste prevederi noi vor contribui semnificativ la protectia consumatorilor, indiferent de canalul de vanzare a produselor de asigurare. In acest context, se va pune accentul de nivelul de competenta profesionala si de pregatire continua a persoanelor implicate in activitatea de vanzare a politelor.

Totodata, in perspectiva ar trebui sa avem in vedere inovatia tehnologica in asigurari, care ar putea transforma modelele de business si totodata, competitia care ar putea veni din zona unor platforme tehnologice, care detin informatii despre comportamentul clientilor, care vor facilita “personalizarea” asigurarii pe baza unor informatii detaliate cu privire la riscul indus de acestia. Tehnologiile inovatoare vor impacta industria asigurarilor, prin potentiale reduceri de costuri pentru cei care le vor aplica si prin pierderi de business pentru aceea care vor demonstra reticienta in utilizarea lor.

Provocarile anului 2018 in industria asigurarilor vor fi generate si de intrarea in vigoare a regulamentul GDPR, in considerarea faptului ca asiguratorii si intermediarii sunt depozitari a unei cantitati impresionante de date cu caracter personal, ceea ce va impune modificari consistente si costisitoare la nivel operational pentru asiguratori si intermediari.’’