Crăciun în familiile miliardarilor. Ce cadouri își fac bogații lumii

Cu câteva zile înainte de Crăciunul de anul trecut, Nicole Pollard, fondatoarea firmei de consiliere de stil Lalaluxe, a primit un telefon de la un client care dorea o poșetă Birkin Himalaya cu diamante, pentru a o face cadou, relatează Business Insider. Pentru necunoscători, Birkin este o geantă Hermès exclusivistă, preferată de cei foarte bogați. Himalaya se referă la material: piele de crocodil, vopsită manual. În varianta cu diamante, această geantă costă 750.000 de dolari.



Pollard a apelat la rețeaua ei internațională de dealeri de genți Birkin. A găsit poșeta căutată și a trimis-o cu avionul – și cu o echipă de securitate. Era sub brad în dimineața de Crăciun. „Pentru cineva care are de toate, de ce să nu ai și diamante pe geantă?” spune Pollard, ale cărei servicii încep de la 600 de dolari pe oră – plus un procentaj din prețul de achiziție al bunurilor. Pollard are dreptate: cadourile de sărbători sunt destul de greu de găsit chiar și pentru cei care au o listă de dorințe. Cu atât mai greu este să faci un cadou unui om care chiar are de toate. Și miliardarilor și milionarilor le place să dăruiască și să primească daruri, la urma urmei, chiar dacă acele cadouri costă mult mai mult.



„Vor tot ce e mai bun. Nu există cu adevărat un buget. Știu ce vor și au cu ce să cumpere”, a spus Elisabeth Brown, manager de clienți în New York la compania de servicii de călătorie și stil de viață Knightsbridge. Spre comparație, în acest sezon de sărbători americanii plănuiesc în medie să cheltuiască 1.652 de dolari pentru cadouri, potrivit unui sondaj Deloitte.

Asta înseamnă aproximativ 0,2% din prețul acelei genți Birkin Himalaya. Alături de Chanel și Rolex, Hermès este una dintre cele mai solicitate mărci, a spus Pollard. Gențile Birkin sunt considerate de colecție și sunt rare, așa că sunt o alegere populară printre cei ultrabogați. Sunt de asemenea căutate lucruri care pot fi personalizate, de la bagaje Goyard cu monogramă care costă peste 10.000 de dolari la un coș plin cu articole cu semnul zodiacal al destinatarului, de exemplu.

Dar sunt și cadouri demne de un miiliardar. De exemplu, o vie în Toscana pentru un pasionat de vinuri. Knightsbridge Circle a ajutat la facilitarea achiziționării unui teren de 5 milioane de dolari care să fie făcut cadou de Crăciun, care include un conac în care a stat cândva Napoleon, plus propriile facilități de producție de miere și ulei de măsline. Pentru pasionații de cai de curse, un cadou de miliardar poate fi o vizită la o crescătorie de top, întâlniri cu cei mai buni jochei și, evident, un cal.

Șansa de a cunoaște și de a învăța de la cei mai buni dintre cei mai buni – fie că este vorba de lecții de la un DJ celebru sau de un curs de gătit cu un bucătar cu stea Michelin – este un alt cadou popular care poate ajunge să coste sute de mii de dolari. „Pentru toată lumea și, bineînțeles, pentru cei ultrabogați, timpul este marfa cea mai de preț”, a spus Brown.

Uneori, prețul timpului este măsurabil. O oră într-un avion privat de la Vistajet, de exemplu, începe de la 11.000 de dolari. Un milionar care nu a vrut să cumpere un avion privat al său i-a oferit fiicei sale ore de zbor în valoare de aproximativ jumătate de milion de dolari. Pollard spune că are un client care călătorește în spațiu de sărbători. Este „ultima fiță a miliardarilor”, spune ea.

Dar sunt și ultrabogați care nu aruncă sume uriașe de bani pe cadouri. Warren Buffett le dădea câte 10.000 de dolari fiecăruia dintre membrii familiei sale, dar după ce a aflat că aceștia iroseau banii, a schimbat cadourile: unora le dăruiește acțiuni, altora bomboane. Bill Gates sugerează cărți pe care să le citești în timpul sărbătorilor. Iar o familie de milionari organizează „Secret Santa”, cu cadouri în valoare de cel mult 10 dolari.