Cum a reacționat Gabriela Firea, după Congresul PSD, de la care a lipsit și unde a pierdut funcția de prim-vicepreşedinte

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a revenit duminică pe Facebook cu o postare ce conține un mesaj de inspirație spirituală, la o zi după Congresul PSD la care a absentat și în urma căruia a pierdut funcția de prim-vicepreședinte.

Firea a distribuit un citat din învățăturile părintelui Arsenie Papacioc, subliniind ideea că nimic nu este pierdut atât timp cât „sufletul nu abdică și capul se ridică din nou”.

Această postare vine pe fondul speculațiilor legate de absența sa la evenimentul de sâmbătă, dar și a tăcerii sale pe rețelele de socializare în ultimele două zile.

Un mesaj spiritual

Postarea Gabrielei Firea, care include citatul „Nimic nu e pierdut, atât timp cât credința este în picioare, cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou”, pare să fie un răspuns indirect la pierderea funcției de prim-vicepreședinte în cadrul Congresului.

Deși Firea obișnuia să posteze zilnic pe rețelele de socializare, ea a ales să ia o pauză de două zile, un gest neobișnuit pentru stilul său comunicativ.

Într-o postare anterioară Congresului, Firea și-a exprimat sprijinul pentru candidatura președintelui PSD, Marcel Ciolacu, la alegerile prezidențiale, subliniind susținerea organizației PSD București, pe care o reprezintă.

Reacția lui Marcel Ciolacu și atmosfera în interiorul PSD

Absența Gabrielei Firea de la Congres a ridicat numeroase întrebări, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost nevoit să ofere clarificări.

Întrebat dacă absența acesteia are legătură cu pierderea funcției de prim-vicepreședinte, Ciolacu a respins speculațiile, afirmând că și alți colegi au lipsit din motive diverse. „Nu cred că are legătură. Au mai fost colegi care au avut alte activități. Am vorbit la telefon, am comunicat”, a declarat Ciolacu.

De asemenea, liderul social-democrat a subliniat că nu există tensiuni sau scandaluri în partid, subliniind maturitatea politică dobândită de conducerea PSD în ultimii ani.