Cum au făcut praf Dragnea și PSD imaginea țării în presa occidentală:

Dacă țara era văzută până acum doi ani drept o insulă de stabilitate într-o mare de țări turbulente din Estul Europei, azi este prezentată la pachet cu țările problemă, Ungaria și Polonia, din cauza derapajelor anti-democratice și din cauza dorința liderilor PSD de a controla justiția. Radiografia dură realizată de publicația germană Der Spigel, cu câteva zile înainte de preluarea președinției UE de către România, este ultima dintr-un lung și de articole publicate doar în ultima perioadă în ziare prestigioase ca Le Figaro, Financial Times, Neue Zurcher Zeitung sau Washington Post. Imaginea României a avut de suferit masiv mai ales după violențele jandarmilor din 10 august împotriva manifestanților pașnici.

Financial Times: Financial Times, editorial dur la adresa guvernului Dăncilă: ”Asaltul asupra statului de drept provoacă îngrijorări în UE, NATO și în piețele financiare” (noiembrie 2018)

Conducerea editorială a cotidianului Financial Times a publicat sub titlul ”Romania’s government assaults the rule of law” un editorial extrem de dur la adresa guvernului Dăncilă, pe care îl acuză că, înainte de Centenarul Marii Uniri și de preluarea președinției UE, subminează statul de drept, lupta anticorupție și distruge imaginea țării.

