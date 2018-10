Cum poate scăpa AUGUSTIN LAZĂR de revocare. Ar fi o premieră!

Augustin Zegrean spune ca decizia poate fi atacata in instanta, chiar daca in lege nu se specifica clar acest lucru. Fostul presedinte CCR spune ca oricine se poate adresa justitiei daca se considera nedreptatit de un act administrativ si, in acest caz ar fi interesant de vazut solutia instantei.

“Procurorul general, daca considera ca actul prin care s-a propus revocarea lui este nelegal poate justitiei pentru ca accesul liber la justitie este garantat de constitutie. Orice om, care considera ca i s-a incalcat un drept, printr-un act administrativ, si acesta este un act administrativ, se poate adresa justitiei, sa ceara anularea actului si repararea prejudiciului cauzat. Ar fi pentru prima data cand se intampla asa ceva, cand un act al ministrului privind eliberarea din functie ar fi atacat in justitie, dar premierele sunt binevenite si de regula justitia nu se poate pronunta daca nimeni nu o cere. Primul pas este ca el sa ceara aceasta la justitie.

Ar fi interesant de vazut care ar fi solutia adoptata de instanta de judecata. Sigur ca nu scrie in lege ca el poate sa se adreseze justitiei si ca actul acesta poate fi atacat, dar judecatorul nu poate sa respinga o cerere de plano pentru ca legea este neclara sau ca nu e prevazut in lege. Trebuie sa judece, dar este o solutie interesanta propusa de domnul procuror general…” a declarat Augustin Zegrean.

