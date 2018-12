Cum va arăta proiectul de 100 de milioane de euro care SCHIMBĂ un cartier din Bucureşti

Dezvoltatorul One United Properties a publicat recent primele imagini cu proiectul de 100 de milioane de euro care se află în construcţie în cartierul Floreasca.

Proiectul One Floreasca City va avea trei componente integrate într-un ansamblu deschis: fosta hală Ford va fi restaurată și modernizată, transformându-se într-un spațiu contemporan de retail operat de Auchan România, o clădire de birouri de clasă A – One Tower- și trei blocuri cu apartamente exclusiviste – One Mircea Eliade.

Fațadele laterale și luminatorul din zona centrală ale halelor Ford vor fi demontate şi restaurate cu o echipă specializată în acest fel de lucrări și remontate pe o nouă structură. Clădirea se va transforma într-un spațiu contemporan de retail operat de Auchan România. Pentru a respecta moștenirea proprietății, în cadrul amenajării vor fi expuse modele de epocă ale mărcii, unele chiar produse în perioada interbelică la București.

One United Properties a fost înființată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu. Compania este cunoscută pentru dezvoltarea proiectelor rezidenţiale One Floreasca Lake, One Herastrau Park, One Charles de Gaulle sau One Herastrau Plaza.

