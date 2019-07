Curentul și gazele naturale în UE: cât plătesc românii și cât plătesc ceilalți

Prețurile la energia electrică din România, plătite atât de consumatorii casnici cât și de cei non-casnici, sunt printre cele mai mici din Europa. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește prețurile la gazul natural, conform datelor furnizate de Eurostat, organismul de statistică al Uniunii Europene. Pentru a compara prețurile la energie electrică și gaze între statele membre, prețurile naționale au fost convertite în euro. Fluctuațiile cursului de schimb pot avea un efect asupra prețurilor exprimate în euro pentru statele membre din afara zonei euro.

Pentru consumatorii casnici de dimensiuni medii, prețurile energiei electrice, care includ impozitele și taxele, au fost cele mai ridicate în semestrul II din 2018 în Danemarca (0,31 euro / kWh ), Germania (0,30 euro / kWh) și Belgia (0,29 euro / kWh). Cele mai mici au fost înregistrate în Bulgaria (0,10 euro / kWh), Lituania și Ungaria (ambele 0,11 euro / kWh). România are 0,13 euro / kWh. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că mai mult de jumătate din prețul energiei electrice din Danemarca și Germania constă în impozite și taxe și o treime în Belgia. În plus, în Bulgaria impozitele și taxele reprezintă 17%, în Lituania 30% și în Ungaria 21%.

Pentru consumatorii casnici de dimensiuni medii, prețurile la gazele naturale, inclusiv impozitele și taxele, au fost cele mai ridicate în semestrul al doilea al anului 2018 în Suedia (0,12 euro pe kWh), Italia (0,10 euro pe kWh), Danemarca, Spania și Țările de Jos (toate cu 0,09 euro pe kWh ) iar cele mai scăzute în Ungaria (0,03 euro / kWh). România se află pe penultimul loc, cu 0,04 euro / kWh. Taxele și impozitele reprezintă 54% din prețurile gazelor în Danemarca, 52% în Țările de Jos, 42% în Suedia și 35% în Italia și aproximativ o cincime în Spania și Ungaria.

Pentru consumatorii non-gospodării, prețurile energiei electrice (fără TVA și alte impozite și taxe recuperabile) în semestrul II al anului 2018 au variat de la 0,17 euro / kWh în Cipru și 0,13 euro în Malta până la 0,06 euro / kWh în Țările de Jos, Polonia și Finlanda. România a consemnat un preț de 0,07 euro kWh.

Pentru consumatorii non-gospodării, prețurile la gazele naturale (fără TVA și alte impozite și taxe recuperabile) în semestrul II 2018 au fost cele mai ridicate în Finlanda (0,059 euro pe kWh) și Suedia (0,048 euro pe kWh) iar cele mai scăzute în Belgia (0,025 euro per kWh). România are un preț de 0,029 euro per kWh.

Ce fel de energie consumăm în UE?

Din totalul energiei disponibile în UE, aproximativ două treimi este consumată de utilizatorii finali, precum cetățenii, industria, transporturile etc. Diferența – în jur de o treime – este pierdută în principal în timpul producerii și distribuției de energie electrică sau este utilizată pentru a sprijini producția non-energetică (cum ar fi asfalt sau bitum).

Pentru a interpreta corect statisticile energetice, este necesar să se facă distincția între produsele energetice primare și secundare. Un produs energetic primar este extras sau captat direct din resurse naturale, cum ar fi țițeiul, lemnul de foc, gazele naturale sau cărbunele. Produsele energetice secundare (cum ar fi electricitatea sau benzina) sunt produse ca urmare a unui proces de transformare, fie dintr-un produs primar energetic primar sau dintr-un alt produs secundar.

Produsele petroliere sunt cele mai consumate

În UE, în 2017, cele mai consumate produse petroliere (cum ar fi uleiul de încălzire, benzina, motorina), reprezintă 41% din consumul final de energie. Au urmat gazul natural (22%), electricitatea (21%), sursele regenerabile (9%), căldura derivată (cum ar fi încălzirea urbană) (4%) și combustibilii solizi (cea mai mare parte din cărbune) (3%). Consumul real de energie regenerabilă este mai mare de 9%, deoarece alte surse regenerabile sunt incluse în electricitate (de exemplu hidroenergie, energie eoliană, fotovoltaică).

În statele membre ale UE, modelul final al consumului de energie variază considerabil. Produsele petroliere ajung la 60% sau mai mult din consumul final de energie în Cipru și Luxemburg, în timp ce gazele naturale reprezintă 30% sau mai mult în Țările de Jos, Ungaria și Regatul Unit. Energiile regenerabile ajung la peste 20% în Letonia, Finlanda și Suedia, în timp ce consumul de energie electrică în Suedia și Malta reprezintă peste 30% din consumul final de energie.

Energia este consumată de diferite sectoare ale economiei: gospodăriile, transport (de exemplu feroviar, rutier, aviație sau transport maritim), industrie, servicii (inclusiv servicii comerciale și publice) și agricultură și silvicultură.

În ceea ce privește sectoarele cele mai consumatoare de energie din UE, sectorul energetic consumă cea mai mare parte din energie (31% din consumul final de energie). Acesta este urmat de sectorul transporturilor (28%), gospodăriile (25%) agricultură și silvicultură (2%).

Care este sursa energiei electrice pe care o consumăm?

Aproximativ 23% din energia finală pe care o consumăm este electricitatea și aceasta provine din surse diferite. În UE, în 2017, 44% din energia electrică consumată provenea din centralele electrice care ard combustibili fosili și 31% din surse regenerabile de energie, în timp ce 25% provin din centralele nucleare. Dintre sursele regenerabile de energie, cea mai mare parte a consumului de energie electrică provine de la turbinele eoliene (11%), hidrocentrale (10%), biocarburanți (6%) și energia solară (4%).

Sursele producției de energie electrică variază în rândul statelor membre: aproximativ 90% din producția de energie electrică proveneau din combustibili fosili din Cipru și Malta, în timp ce aproape trei sferturi (71%) din producția de energie electrică proveneau din centralele nucleare din Franța, urmate de 55% în Slovacia. În Luxemburg și Austria, aproximativ 60% din producția de energie electrică provenea din centrale hidroelectrice, în timp ce 48% din producția de energie electrică din Danemarca provine din energia eoliană.