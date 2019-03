“Dacă nu-i iese cu Parlamentul European, Kovesi SIGUR va fi candidat la Președinție”

Senatorul PSD Liviu Pop crede că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, are un discurs politic, pentru că varianta pe care o are, în cazul în care nu va fi desemnată procuror-șef al Parchetului European, este că candideze pentru funcția de președinte al țării.

„Cred că intenționat am fost chemată în această zi. Cred că intenționat astăzi am fost împiedicată să dau declarații și să lămuresc lucrurile. Cred că, de asemenea, intenționat am fost chemată într-un dosar și m-am trezit acolo – fără a fi citată în mod procedural și corect – că sunt audiată într-un al doilea dosar. Imaginați-vă că am stat într-un birou și se plimbau polițiști, veneau și mi-aduceau documente: Luați la cunoștință că v-am respins plângerea în celelalt dosar! în timp ce mie mi se citea o altă acuzație într-un alt dosar”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

„Ceea ce a declarat joi fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, este total opus, cu 180 de grade, dacă luăm discursurile domniei sale din perioada în care era procuror-șef la DNA. Dintr-odată a devenit om politic. Am constatat că are discurs de om politic. Ba mai mult, reprezentanții PNL-ului spun că nu trebuie implicare politică în actul de justiție, în schimb în Parlamentul European facem consens politic, adică procurorul-șef european, care urmează să fie numit, este un om politic pus, pentru că e o decizie politică. În România am scos decizia politică din numirea procurorilor. Și atunci sau noi ca țară avem o problemă sau noi ca discurs, noi – oamenii politici, avem o mare, mare problemă. Doamna Kovesi merge pe două capete, din punctul meu de vedere: nu-i iese cu Parlamentul European, sigur va fi candidat la Președinția României”, a comentat politicianul PSD Liviu Pop la „Jurnalul de Seară”.