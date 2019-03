DACIA dă lovitura pe piața auto! Model low-cost revoluționar pentru companie

Inginerul francez a reuşit să transforme un Logan obişnuit într-o maşină electrică funcţională şi crede că orice service din România ar putea face această conversie.

Inginerul francez a fost plăcut surprins de disponibilitatea autorităţilor din România.

”Cei de la RAR au fost foarte deschişi şi ne-au ajutat foarte mult. Bineînţeles, ne-au cerut foarte multe informaţii despre ce modificări am făcut maşinii, ce am montat pe ea. Când a fost ceva în neregulă ne-au spus şi aşa am mers mai departe. Prima omologare a fost o omologare individuala si a durat în jur de o lună. Maşina este un model din 2014, are tot ce-i trebuie: aer condiţionat, servodirecţie şi o baterie mult mai mare.

