DĂNCILĂ, desculță pe plajă: ”Vă anunț prima remaniere”. VIDEO de senzație

Premierul Viorica Dăncilă este în turneu prin țară, alături de mai mulți miniștri, iar sâmbătă a mers la Sulina, unde a deschis tabăra pentru copiii din diaspora. Dăncilă, îmbrăcată într-o rochie înflorată, a jucat ping-pong cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Dăncilă, escortată de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, s-a plimbat desculță pe plajă. Ea a jucat și ping-pong, la Sulina, cu Eugen Teodorovici, iar când ministrul a ratat o minge, Dăncilă a spus, râzând, cu paleta în mână: “Vă anunț prima remaniere”.

Eugen Teodorovici a jucat și fotbal, cu ministrul Culturii, Daniel Breaz.

Tot la Sulina, Dăncilă și Teodorovici și-au amintit cum se distrau ei pe vremuri. “Încercam să îi povestesc doamnei prim-ministru despre Sulina, cum eu, acum mulți ani de zile, veneam an de an la această tabără, în zonă, pescuiam, mâncam ce găteau localnicii, ciorba de pește cu apă de Dunăre are cel mai bun gust. Doamna premier mi-a spus: <Măi, Eugen, tu îmi spui mie? Eu știu de ani de zile. Eu veneam aici, la Sulina, înotam>. Mi-a povestit că mergea la sala de sport. Trebuie să aducem aceste obiective la forma inițială și să vă bucurați toți de ceea ce e aici, la Sulina”, le-a spus Teodorovici copiilor de la școala de vară.