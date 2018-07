Dăncilă, despre desele greșeli gramaticale: „Sunt un om modest şi cu bun-simţ, cu frică de Dumnezeu”

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a spus luni seară la Antena 3 că este om şi este supus greşelilor, afirmând că presiunea uriaşă exercitată asupra ei reprezintă motivul pentru care apar şi greşelile. Ea a mai spus că nu a greşit niciodată prin deciziile pe care le-a luat, nu a luat nicio decizie împotriva oamenilor, iar mulţi dintre cei care au jignit-o “sunt cei care de-a lungul timpului au luat decizii împotriva oamenilor şi unii chiar le-au aplaudat”.

“Sunt om şi omul este supus greşelii. Este adevărat că este o presiune uriaşă şi din acest motiv apar şi greşeli. Da, poate am greşit, însă ceea ce pot să vă spun este că nu am greşit niciodată prin deciziile pe care le-am luat. Nu am luat niciodată o decizie împotriva oamenilor, din acest motiv am conştiinţa împacată”, a spus Dăncilă.

Ea spune că mulţi dintre cei care au criticat-o şi jignit-o sunt cei care au luat decizii împotriva oamenilor şi le-au aplaudat, susţinând că în urma Guvernului va rămâne ceea ce a făcut şi speră ca oamenii să o judece pornind de la aceste lucuri.

Premierul nu a scăpat luni de critici chiar dacă s-a concentrat foarte mult să citească perfect prezentarea bilanțului la șase luni de mandat. A urmărit cu pixul discursul notat pe foi, dar chiar şi aşa a avut câteva scăpări: “8.865 de lână”…de tone de lână au fost colectate, din care 3.444 tone au fost exportate”.

„Prezentăm o parte din obiectivele efectiv „refinalizate” în primul semestru din 2018. Aceste proiecte au o importanţă foarte mare pentru comunităţile locale, mai ales în mediul rural”.

„Avem finalizate 939 kilometri” de drumuri judeţene şi comunale.

La fix şase luni de mandat, Guvernul Dăncilă şi-a prezentat reuşitele. Urmărind cu pixul foile pe care avea discursul, premierul Viorica Dăncilă a vorbit despre salarii şi pensii mărite, mai mulţi bani la bugetul statului, investiţile străine în România în creştere. În teorie, economia României ar trebui să duduie. În realitate însă, lucrurile stau diferit, iar declaraţiile premierului au fost taxate şi de economişti, şi de Opoziţie.

