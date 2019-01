Dăncilă îi mai dă un răspuns premierului Netanyahu care lasă cu gura căscată VIDEO

Din răspunsul dat de Viorica Dăncilă omologului israelian s-ar putea spune că aceasta nu a înțeles nimic din ce i-a transmis Netanyahu, însă potrivit CV-ului său, Dăncilă vorbește bine limba engleză.

„Este o oportunitate extraordinară să vă întâlnesc din nou. Relațiile dintre Israel și România sunt fantastice și sper să fie întărite după această vizită. Sper că veți acționa în cadrul Uniunii Europene pentru abrogarea rezoluției nefavorabile Israelului și, bineînțeles, pentru mutarea ambasadei dumneavoastră și a altor ambasade la Ierusalim. Vă așteptăm la Ierusalim”, i-a spus Benjamin Netanyahu.

„Vă mulțumesc foarte mult”, a fost replica Vioricăi Dăncilă.

Reamintim că anul trecut, tot în cadrul unei vizite oficiale în Israel, premierul României a avut o reacție cel puțin bizară în timpul momentului foto alături de omologul israelian.

Momentul a avut loc în timpul scurtei ședințe foto-video de dinainte de întâlnirea demnitarilor.

„Pleasure to see you” – ”Mă bucur să vă văd”, îi spune premierul israelian Vioricăi Dăncilă. Reacția acesteia este de neînțeles. Mai întâi râde nervos – He He – apoi îngână câteva cuvinte care nu se înțeleg.