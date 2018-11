Dăncilă și Dragnea neagă adoptarea unei ordonanțe de urgență de 1 Decembrie privind amnistia și grațierea

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Justiţiei despre adoptarea unei OUG privind amnistia şi graţierea în jurul datei de 1 decembrie, „ca un cadou pentru români”, Liviu Dragnea a răspuns: „Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanţă de amnistie, nici cu doamna Dăncilă şi sunt absolut convins că nu se va adopta niciun fel de ordonanţă de amnistie pe 1 decembrie sau în jurul lui 1 decembrie”.

„De ce îmi cereţi să discut despre un subiect despre care nu am discutat nici cu o anumită persoană, nu l-am avut nici pe ordinea de zi a BPN. În momentul în care iei o decizie, trebuie să ai toate elementele, pentru a lua o decizie pozitivă sau negativă. În momentul în care nu am aceste elemente… Nu am avut discuţii despre acest aspect”, a spus și Viorica Dăncilă, legat de o posibilă OUG pe amnistie și grațiere.