Campionul la înot care vrea să meargă la emisiuni TV de gătit

Darius Coman, multiplu medaliat la FOTE, are o pasiune mai puțin obișnuită pentru un adolescent de 17 ani

Multiplu medaliat la Festivalul Olimpic al Tineretului European de anul trecut, înotătorul Darius Coman are o pasiune mai ciudată pentru un băiat de 17 ani: gătitul. El are curaj chiar să participe la emisiuni TV specializate pentru a-și arăta talentul.

Pentru Darius, multiplu recordmen național în probele de bras, dragostea pentru gătit a apărut la vârsta de 6 ani. Are atâta încredere în forțele sale încât nu ar refuza să participe la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

„Probabil că aș merge la <<Șef la cuțite>>. Îmi place mult să gătesc. Gătesc orice. Nu chiar preparate care durează opt ore, dar așa pot face un steak de vită sau un orez. Am învățat la 6 ani, cu fratele meu” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

El are curaj să facă și deserturi, chiar dacă se spune că sunt mai migăloase.

„Fac și dulciuri. Cel mai complicat… Nu pot zice un desert complicat, că am făcut foarte puține, dar cheescake-ul Oreo” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

De asemenea, face și clătite, dar spune că totuși mai bine îi ies mamei lui. Mai ales că el încă are momente în care le scapă din tigaie când le aruncă.

„Pot să zic că sunt mai bune clătitele mamei mele, că are mai multă răbdare. Am curaj să le arunc din tigaie. De lipit nu s-a lipit clătita, dar a mai căzut de pe tigaie” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

În afară de gătit, Darius mai are o pasiune: Formula 1. Iubirea pentru automobilism este atât de mare, încât recunoaște că de multe ori se visează pe circuit, la volanul vreunui bolid. Idolul său este Lewis Hamilton.

„De obicei visez că sunt pe circuit fie cu mașină de Formula 1, fie cu orice mașină îmi trece prin mână. Lewis Hamilton consider că e cel mai bun pilot all-time. Din păcate, pot să spun că m-am obișnuit cu sentimentul ăsta, să-l bată Verstappen. O să am o problemă însă de anul viitor, pentru că Hamilton merge la Ferrari și nu pot ține cu ei, voi ține în continuare cu Mercedes, că eu cu ei am ținut întotdeauna” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

I-ar plăcea ca la un moment dat să-i devină profesor de înot lui Hamilton. Nu i-ar cere bani, dar nu s-ar supăra dacă l-ar lăsa să-i conducă monopostul

„Pot să-i fac un serviciu lui Lewis Hamilton. Eu să-l învăț să înoate, el să-mi lase mașina de Formula 1 pentru o tură-două” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

Suferă de claustrofobie și nu poate înota fără ochelari

Cum mereu visează că este pe circuit, e normal că Darius abia așteaptă să facă 18 ani și să dea examen pentru permisul auto.

„Mai am cam un an și jumătate până la carnet. De-abia aștept să iau permisul. Este visul meu încă de când eram copil și de când am luat contact cu orice obiect care are roți, motor și așa mai departe” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

Chiar dacă este unul dintre cei mai valoroși juniori ai României, Darius are o grijă în plus: nu își poate uita ochelarii de înot acasă. Pentru că dacă nu-i are, nu poate înota din cauza claustrofobiei.

„Ar fi un coșmar, mai ales că sunt și puțin claustrofob. Sunt claustrofob, în sensul că nu pot sta în spații mici închise sau să nu văd pe unde merg” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

În afara ochelarilor, el mai are câteva lucruri pe care are grijă să și le pună din timp în geanta de antrenament.

Din păcate, telefonul, dar mai am nevoie de el, o mai chem pe mama să vină să mă ia de la antrenament. În plus, în afara ochelarilor, trebuie să am două perechi de slipi, e obligatoriu să ai una de rezervă” – Darius Coman, component al lotului național de natație.

Darius Coman este considerat unul dintre viitorii campioni ai înotului românesc. El a obținut la FOTE o medalie de argint la ștafeta de 4×100 m în 2022 și două medalii de bronz, la 100 m bras și la 200 m bras, la aceeași competiție, dar în 2023.