De astăzi, putem face cumparături ONLINE fără frontiere

Noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune, intra in vigoare in data de 3 decembrie 2018.

Author: Mihai Voican | Sursa: BUSINESS24 | Publicat: 03.12.2018, 16:16 | Actualizat: 03.12.2018, 16:16