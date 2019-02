De ce a câștigat Kovesi? Comentariul acid al lui CTP

„Cei din Comisia LIBE au înțeles două lucruri: că Laura Codruța Kovesi are o experiență de luptă sub presiune, în condiții foarte dificile, la nivel înalt, pe care onorabilul candidat francez nu o are, de aceea au considerat-o mai potrivită.

În al doilea rând, au înțeles din tot ce s-a întmplat în sală ieri că atacul din partea reprezentanților puterii la adresa Laurei Codruța Kovesi nu este în primul rând împotriva d-nei Kovesi, ci împotriva Uniunii Europene, împotriva structurilor europene, venind în consonanță cu toate acțiunile de felul acesta ale puterii de la București din ultima vreme”, a spus Cristian Tudor Popescu.