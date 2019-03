De ce își ține România aurul la Banca Angliei

Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve).

Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria. Ea se incadreaza in uzantele internationale, unde cea mai mare (si surprinzatoare, data fiind originea comuna) diferenta regionala se consemneaza intre Slovacia si Cehia.

Potrivit articolului “Central bank gold at the Bank of England” (de Ronan Manly) aparut in 2015, conturile nationale de aur detinut la Banca Angliei nu sunt publice si multe dintre bancile nationale aleg sa nu releve cat anume din aurul national este depus acolo sau la Federal Reserve din New York.

