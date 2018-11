De ce simt românii teamă și neîncredere față de Rusia lui Putin

“Parerile romanilor privind mentinerea sanctiunilor SUA impotriva Rusiei sunt impartite. Aproape 30% dintre cei chestionati sunt de parere ca mentinerea acestor sanctiuni ar fi in avantajul Romaniei, iar alti 30% cred ca nu ar fi un lucru bun pentru tara.

26% considera ca mentinerea acestor sanctiuni nu este nici in avantajul, nici in dezavantajul Romaniei. De asemenea, se remarca un procent ridicat al non-raspunsurilor -18%, ceea ce indica o slaba cunoastere a subiectului”, se arata in analiza facuta de INSCOP asupra datelor obtinute in sondajul de opinie.

60% dintre cetatenii chestionati au o opinie cu privire la regimul sanctiunilor impuse Rusiei. Jumatate dintre ei considera ca acestea sunt bune si utile din perspectiva Romaniei, iar cealalta jumatate le considera ca fiind o provocare ce poate sfarsi prost din perspectiva securitatii Romaniei.

