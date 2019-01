De ce stau bucureștenii în frig. Interesele din jurul dezastrului de la RADET

Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Frames, tergiversarea procedurii de insolvență a RADET, subfinanțarea cronică a regiei și atitudinea falimentară a autorităților locale reprezintă principalele motive pentru care bucureștenii îngheață de frig, deși își plătesc facturile.

Cine are interesul ca RADET să nu furnizeze căldură și apă caldă la parametri normali? În niciun caz bucureștenii. Ei sunt victimele de serviciu într-un adevărat război instituțional și juridic, în care birocrația, incompetența, interesele politice și lipsa de viziune administrativă fac din RADET candidatul ideal la un loc în topul falimentelor.

Ceea ce analiștii de la Frames anticipau în toamnă, în analiza ,, București, extremă urgență. Fără investiții urgente, sistemul de termoficare riscă să crape în această iarnă”, s-a confirmat. Rețeaua de termoficare a RADET a ajuns într-o situație critică, iar sutele de avarii înregistrate în ultima perioadă indică faptul că furnizarea căldurii și apei calde a ajuns să reprezinte o adevărată provocare de ordin tehnologic.

,,Cum mai mult de 80% din conductele termice ale RADET au o vechime de peste 20 de ani, furnizarea de agent termic la parametri normali a devenit, în multe cazuri, o misiune riscantă. Pentru ca rețeaua să nu crape, s-au luat măsuri pentru adaptarea presiunii din conducte’’, arată analiza Frames. Așa s-a ajuns ca mulți bucureșteni să reclame că caloriferele sunt reci, iar apa caldă e mai mult călâie.

Cine poartă vina pentru această situație? Oficialii de la RADET spun că fac toate eforturile pentru a furniza serviciile la standardele normale și, atunci când mass-media reclamă avariile, dau vina pe lipsa finanțării pentru refacerea conductelor. Cu un personal subdimensionat și fără bani pentru investiții, RADET se zbate într-o situație la limita falimentului.

,,Situația dezastruoasă în care se află RADET a fost cauzată de neplata subvențiilor promise de Guvern și Primăria Capitalei către RADET, plata cu întârziere a subvențiilor, ceea ce a dus la acumularea de penalități, înghețarea tarifului deși se impunea o creștere, rețeaua învechită și lipsa investițiilor’’, afirma, într-un raport, RomInsolv, administratorul judiciar al RADET.

Să fie doar acestea motivele? Potrivit analiștilor de la Frames, însăși procedura de insolvență a RADET reprezintă o piedică în calea salvării situației.

,,RADET a ajuns în insolvență pentru că nu a mai putut să își plătească datoriile de 3,7 mld.lei către ELCEN. Rămâne un mare semn de întrebare de ce Ministerul Energiei, principalul acționar al ELCEN, Primăria Capitalei, cea care deține RADET, și ANAF, unul dintre principalii creditori, nu s-au așezat la masa negocierilor pentru a-și compensa creanțele, în așa fel încât RADET să nu fie limitată de prevederile legii insolvenței, care exclud ștergerea datoriilor’’, arată analiza. Intrarea în insolvență a RADET și apoi a ELCEN a complicat, astfel, această situație.

DE CE SE TERGIVERSEAZĂ DOSARUL RADET

Interesant este că, în timp ce ELCEN are un plan de reorganizare aprobat de creditori în septembrie 2018 și este pregătită de atunci pentru preluarea de către Energetica, în cadrul SACET ( Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică), la RADET incertitudinea continuă.

Chiar dacă planul pentru RADET a fost depus la grefa Tribunalului Bucureşti încă din 2 februarie 2018, acesta nu a fost nici până acum supus aprobării Adunării Creditorilor, pentru a se trece la pasul următor.

Pe 19 decembrie, RomInsolv, administratorul judiciar al RADET, a remis Tribunalului București un addendum în care afirmă, în esență, că soluția absorbției ELCEN de către societatea pe acțiuni RADET va fi înlocuită, conform deciziei Consiliului General, cu transferul către Compania Muncipală Energetica și că așteaptă de la Primărie ,,componenta de finanțare” pentru plata datoriilor către ELCEN, evaluate la 3,4 mld.lei.

Miercuri, pe 15 ianuarie 2019, Tribunalul București a solicitat, în mod expres, ca planul de reorganizare întocmit de RomInsolv să fie prezentat pe 27 februarie, după ce ședința Adunării Creditorilor, stabilită pentru 14 ianuarie, nu a mai avut loc.

,,A trecut aproape un an de când această situație stagnează. În plus, planul de reorganizare pentru RADET nu are o sursă de finanțare. Altfel spus, Primăria nu a oferit încă nicio soluție pentru a asigura gestiunea datoriilor pe care RADET le are la ELCEN. Asta deși creditorii ELCEN au fost dispuși la o reducere a datoriei la 1,1 mld.lei. Cine e de vină? Cine are interesul ca această situație să continue? Cert este un singur lucru. Că în Consiliul General planul nu a ajuns. În plus, și situația stingerii datoriei către ANAF a rămas în suspans”, afirmă analiștii de la Frames.

Potrivit unui Ordin al Ministerului Energiei, ELCEN, care este principalul creditor al RADET (97%) solicită ca planul de reorganizare al RADET să fie aprobat întâi de Consiliul General al Municipiului București, înainte de a intra în Adunarea Creditorilor. În plus, RADET să facă dovada că poate plăti datoriile către ELCEN, minim circa 1,1 miliarde lei din cele 3,7 miliarde lei.

PRIORITATE ZERO, DOAR PE HÂRTIE

Termoficarea, clamată drept prioritatea zero a actualei administrații a Capitalei, a rămas doar pe hârtie, susțin analiștii de la Frames.

Primarul General și echipa sa au venit, până în prezent, cu mai multe variante de salvare a sistemului de termoficare, de la contopirea RADET cu ELCEN și ștergerea datoriilor, la cumpărarea acțiunilor de la ELCEN, apoi la un transfer de afacere către Compania Municipală Energetica, iar Consiliul General a aprobat o majorare de capital la Compania Municipală Energetica – 1,2 miliarde lei – pentru cumpărarea creanțelor ELCEN în vederea fuzionării cu RADET.

,,Nimic din toate aceste intenții nu s-a finalizat. Mai mult, Energetica a sărit din schemă, înființarea acesteia fiind respinsă de Curtea de Apel și, până la finalizarea disputei din justiție, aceasta nu mai poate să funcționeze’’, afirmă analiștii.

Între timp, situația sistemului de termoficare continuă să fie una extrem de dificilă. Banii de investiții au fost tăiați, astfel că înlocuirea conductelor vechi a devenit o misiune imposibilă, iar RADET își plătește cu și mai mare întârziere facturile către ELCEN.

,,Chiar dacă bucureștenii își plătesc la timp facturile, RADET a ajuns să achite către ELCEN la 5 luni, iar penalizările cresc de la o zi la alta. Regia se afundă și mai mult în datorii, iar falimentul bate la ușă’’, afirmă analiștii.

Între timp, CET-urile din București au devenit precum niște bombe cu ceas. Cazanele nr. 1 și 2 din CTE Grozăvești vor epuiza numărul de ore de funcționare alocat în anul 2020, la fel ca și CAF-urile nr. 1 și 2 din CTE București Sud. Practic, acestea nu vor mai putea funcționa, în condiții de siguranță, după expirarea numărului de ore de funcționare alocat.

Fără investiții susținute în următorii 4-5 ani, CET-urile vor mai putea produce maxim 370 Gcal/h în 2023 (Ciclul Combinat de la CTE București Vest și cele două CAF-uri de câte 100 Gcal/h), mult sub necesarul de energie termică al Capitalei, acoperit din sursele ELCEN, de circa 1800 Gcal/h.

,,În acest moment, necesarul de investiții în sistemul de termoficare al Bucureștiului este de peste 3 miliarde de euro’’, arată analiza Frames.

Numai în cazul ELCEN, este nevoie de investiții de peste 515 milioane de euro în retehnologizarea și refacerea CET-urilor, investiții fără de care producția la nivelul scontat va fi sub semnul întrebării. Investițiile sunt necesare, totodată, și pentru a respecta legislația de mediu, conform angajamentelor luate față de UE.

Iar pentru RADET, investițiile în refacerea conductelor și a punctelor termice sunt cifrate la alte câteva miliarde de euro.

,,De unde vor veni banii? Principala sursă de finanțare ar trebui să fie fondurile UE. Muncipalitatea tot promite astfel de proiecte, fără însă nicio finalitate. Facem un apel public la Primăria Capitalei să ofere detalii concrete despre demersurile sale, dincolo de intenții. Situația de la RADET trebuie să devină prioritate zero nu doar pe hârtie, ci și în fapte’’, afirmă analiștii de la Frames.