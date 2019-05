De la Cluj, pentru România digitală: fără facturi pe hârtie, printr-un sistem gratuit dezvoltat de asociația Cluj IT Cluster

România se află în infringement din 18 aprilie 2019, deoarece nu a aplicat în termenul stabilit Directiva europeană 55/2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Aceasta prevede că statul trebuie să asigure posibilitatea tuturor instituțiilor publice să primească facturi în format electronic și să le poată procesa automat prin sisteme informatice. Însă această digitalizare este departe de a fi funcțională, iar cadrul general încă nu a fost creat. O soluție de remediere a situației vine de la Cluj IT Cluster, asociație care reunește peste 75 de companii IT, universități și instituții publice și care pune la dispoziția tuturor instituțiilor publice din România, în mod gratuit, un sistem informatic prin care acestea să poată primi facturi în formatele cerute de standardul european – UBL 2.1 și UN/CEFACT CII.

„Sistemul dezvoltat de comunitatea Cluj IT Cluster reprezintă un pas real către România digitală. Practic, prin intermediul acestuia, facturile pe hârtie, chiar și cele trimise pe mail ca fișiere pdf, vor fi înlocuite complet prin transmisia între sisteme informatice a unui format standardizat de date. Fără salvare ca fișier a documentelor, fără niciun copy/paste. Adoptarea acestui standard european face lucrul cu facturile mai simplu, mai ușor, mai sigur și mai ieftin pentru toată lumea”, spun reprezentanții Cluj IT Cluster.

De digitalizarea facturilor vor beneficia toate categoriile de utilizatori. Pentru sectorul instituțional, beneficiile sunt uriașe. Introducerea standardului înseamnă verificarea automată și automatizată a facturilor, deci se elimină un efort birocratic imens pentru a reduce riscul erorilor sau fraudelor – angajații nu mai trebuie să verifice facturile în comparație cu ce s-a contractat, comandat sau livrat.

La rândul său, statul va câștiga de pe urma reducerii fraudei în materie de TVA. Estimările internaționale arată că anual se pierd 150 de miliarde de euro la nivelul UE prin diferite „inginerii financiare”, așa cum sunt mecanismele de fraudare de tip carusel. Directiva și standardul permit implementarea la nivel central a sistemelor de raportare în timp real a TVA-ului, care să identifice rapid eventualele probleme.

Agenții comerciali, fie ei IMM-uri sau corporații, vor beneficia de un timp redus de procesare a facturilor, în timp ce la emițătorii de facturi se vor reduce costurile de emitere și verificare a statusului facturii, somarea rău-platnicilor etc.

Pe lângă sistemul informatic pus la dispoziie gratuit instituțiilor publice, Cluj IT Cluster le oferă tuturor furnizorilor de soluții o interfață de tip API prin care facturile pot fi trimise atât instituțiilor, cât și companiilor, și se pot prelua facturile primite, pentru a fi apoi procesate în orice aplicație.

„Sistemul pe care îl punem la dispoziție acum va putea fi dezvoltat în continuare prin efortul comun al industriei sau înlocuit de un sistem național dezvoltat pe baza unei strategii și a unei arhitecturi care ar fi elaborată în viitor de către instituțiile centrale de resort. Facem un apel către toți furnizorii de soluții din zona contabilității de constituire a unei alianțe naționale prin care să suținem împreună digitalizarea cât mai rapidă a tuturor proceselor legate de facturi la nivel național, pentru o Românie cu adevărat digitală”, transmit reprezentanții Cluj IT Cluster.

Potrivit acestora, abordarea la nivel național trebuie să permită fără îngrădiri oricărui furnizor de soluții să încorporeze în aplicațiile deja existente posibilitatea de a transmite sau procesa facturi bazate pe standardul EN 16931. Mai multe informații despre proiect și despre cum poate fi utilizat gratuit sistemul de către instituțiile publice pot fi obținute printr-un mail la adresa contact@clujit.ro.

Cluj IT Cluster este o asociație de tip cluster inovativ înființată în octombrie 2012 la Cluj-Napoca. Cuprinde peste 75 de membri, companii IT, 8 universități, instituții din sectorul administrației publice și urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator. Asociația susține demersul de digitalizare a facturilor și realizare a interoperabilității între sisteme la nivel național și promovează o abordare la care pot să contribuie și de care pot să beneficieze în mod direct toți furnizorii de produse și servicii din domeniul IT.