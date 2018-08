Decizie fără precedent: O firmă americană s-a mutat cu totul în România. De când e aici și-a dublat afacerile

Omul de afaceri american Matthew Haines a înfiinţat siteul PropertyShark în care, pe baza unei adrese poştale, poţi obţine documente publice legate de o proprietate din New York de la fisc, urbanism, departamentul de dezvoltare a locuinţelor din New York şi altele. Ideea de bază este de a ajuta investitorii în a lua decizia de achiziţie a unei proprietăţi. În acest fel poţi afla informaţii pe care agenţii imobiliari le omit.

„La început, afacerea avea sediul în Harlem, dar concuram cu Goldman Sachs pentru cei mai buni programatori. În acea perioadă nimeni nu voia să lucreze pentru o companie imobiliară mică. Era o combinaţie din două lucruri rele: imobiliare şi start-up. Am început să lucrez cu oameni de pe internet din întreaga lume. Am dat peste un programator pe nume Alexandru (Palade n.r.) din Cluj. Mi-a spus că este student la o universitate tehnică. 67 de zile mai târziu am avut prima zi de muncă cu opt programatori angajaţi din Cluj. Singura mea legătură cu România a fost Alexandru Palade“, îşi aminteşte vicepreşedintele PropertyShark.

