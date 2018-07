Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

A) Supraveghere

Radierea din Registrul Furnizorilor de programe educaționale a doi furnizori de programe educaționale (Carpatica Asig și Metropolitan Life Training & Consulting SRL).

B) Autorizare

Numirea domnului Harald Riener în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Roland Gröll pentru un nou mandat în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Harald Josef Londer în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Laurent Simon Doubrovine în calitate de administrator – membru al Consiliului de Administrație la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Solicitarea SAI Globinvest S.A. de autorizare a doamnei Silaghi Stanca Laura în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

Solicitarea SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții Plus Invest, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului UE nr. 2015/2365, precum și a altor modificări;

Solicitarea OTP Asset Management Romania SAI S.A. de a efectua investiții în instrumente financiare admise la cota burselor New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq Stock Market (NASDAQ), ICE Futures U.S. și a piețelor administrate de CME Group (Chicago Mercantile Exchange-CME, Chicago Board of Trade-CBOT);

Solicitarea OTP Asset Management Romania SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții OTP AvantisRO, OTP Obligațiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Euro Premium Return, OTP Premium Return, OTP Expert;

Solicitarea OTP Asset Management Romania SAI S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții OTP Real Estate&Construction și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Prospectul proporționat în vederea majorării capitalului social al societății I.O.R. S.A. București;

Emiterea certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

Emiterea certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Investia Finance S.A. Iași în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca în vederea majorării capitalului social;

Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Life is Hard S.A. Cluj Napoca în vederea majorării capitalului social;

Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea S.A. București în vederea diminuării capitalului social.

C) Diverse

Raportul de activitate al programului de educație financiară în învățământul pre-universitar “Să vorbim despre piața financiară ne-bancară” derulat de ASF în anul școlar 2017 – 2018.

*********



Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.